Conciertos de Vetusta Morla, El Drogas o Nativa y otros planes para el fin de semana

Cantabria cuenta un fin de semana más con una oferta cultural totalmente acorde a las medidas sanitarias que marca la situación epidemiológica, y reúne talleres, exposiciones, o una gran cantidad de conciertos en Santander, Comillas y Castro Urdiales.

La tarde del viernes comienza para disfrutar del arte de María Blanchard, la pintora en la sombra. Y es que, para conmemorar los 140 años del nacimiento de la artista, Baltasar Magro, Marta Mantecón y Salvador Carretero realizan un encuentro a las 19.00 horas en la Biblioteca Central de Cantabria. En palabras del periodista y escritor Magro, que recientemente publicó una biografía novelada de la artista, "María Blanchard ha sido la gran olvidada en la Historia del Arte", por lo que los tres pretenden sacar sus obras de ese olvido.

Por otro lado, continúan los talleres de La Noche es Joven en el centro Tabacalera de Santander, donde desde las 20.00 horas se podrá disfrutar de actividades como mindfulness, yoga, canto, escritura creativa o hasta tiro con arco. Una hora después el movimiento se traslada a la terraza del edificio, donde Manu Cort, una de las promesas del panorama urbano nacional, presentará su último EP 'Zippetino'. Un ciclo de conciertos desde las alturas en un escenario único con el que disfrutar del atardecer contemplando la bahía de Santander y en un formato acorde a la nueva manera de realizar eventos.

Además, los conciertos también se suceden en otras partes de la capital, como en el Rock Beer The New a las 20.30 horas, donde el solista Pablo Fernández interpretará su repertorio como hombre orquesta. En directo, sube la apuesta presentándose como un hombre orquesta que, mientras canta y toca la guitarra, con los pies toca un set de percusión hecho, como no podía ser de otra manera, por él mismo. Ya puesto, saca tiempo y extremidades para aporrear platos, loopear pistas y hacer otras percusiones.

Tampoco se pueden olvidar todos los conciertos dentro del Festival Sónica de Castro Urdiales, que este viernes 16 de julio abrirá con la banda Vetusta Morla a partir de las 19.00 horas. Los líderes del indie en español presentarán su nuevo formato y single 'Finisterre'.

La mañana del sábado sigue en Discos Cucos, que si el fin de semana pasado organizaba su propia Feria del Disco, este sábado a partir de las 12.00 horas del medio día tendrá una sesión de música rock con varios artistas locales. Asimismo, la literatura vuelve otro sábado más a La Libre de Santander con dos presentaciones, 'Tormentas y estuarios' (Editorial Reflector) y 'Me gustaría volver, pero no sé adónde' (Editorial Doble Vínculo), con Alberto Camacho Porras, autor de ambos libros.

Pero sin duda este día 17 de julio llega cargado de conciertos. El Festival Sónica tendrá su segundo concierto de la mano de El Drogas a las 19.00 horas, que traerá a los escenarios su nuevo EP con esas ocho canciones compuestas durante el confinamiento. Y más tarde, en Comillas, el Beltane Fest contará con Nativa a las 22.00 horas. La banda, nacida en 2019 con varios miembros de La Raíz, ha conseguido situarse ya entre los grupos más escuchados del rock nacional con canciones como Rua Na Selva.

Finalmente, el domingo los más pequeños serán los protagonistas en el Parque de las Llamas, con talleres infantiles y dos pases del espectáculo 'Atomatarium' desde la 13.00 del medio día, dentro de la programación de los Baños de Ola 2021. La ciudad también se llena de exposiciones que visitar durante todo el día, como la de Joseph Beuys en el Palacete del Embarcadero, donde poder descubrir al artista alemán referente en el arte europeo del siglo XX, cuya influencia llega hasta estos días no sólo en el ámbito artístico, sino también el político y social. Mientras, el Centro Botín sigue manteniendo su exposición dedicada a Picasso Ibero, o la exposición 'Estrecho de Magallanes: la frontera de agua' en el Centro de Arte del Faro de Cabo Mayor.