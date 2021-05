Los albaceteños empiezan a preguntarse por su Feria: ¿se celebrará o se plantea alguna alternativa?

Aunque aún quedan unos meses, los albaceteños comienzan a preguntarse si se celebrará la Feria de Albacete. En Albacetecapital.com hemos hablado con los principales agentes implicados y desvelamos algunas claves.

El pasado año fue cancelada por tercera vez en su historia. La primera vez fue por la propoagación del cólera, la segunda por la Guerra Civil y esta vez los albaceteños se quedaron sin Feria por el coronavirus, aunque muchos tiraron de ingenio manchego para poner una sonrisa ante el sentimiento de pérdida que produjo.

Desde el Ayuntamiento, el pasado mes de abril el alcalde de la ciudad, Vicente Casañ, trasmitía a los ciudadanos que es difícil prever lo que va a pasar incluso dentro de 48 horas, pero que habían mantenido reuniones con la Asociación Provincial de Hostelería de Albacete y con los agentes implicados y en este sentido hacía un llamamiento a la cautela y a la prudencia.

Además, el próximo mes de junio se producirá el cambio en la Alcaldía por el pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos, y será el socialista Emilio Sáez quien tomará el bastón de mando en la capital provincial, con lo que es predecible que uno de sus primeros anuncios en este puesto sea el de la celebración o no de la Feria.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, Begoña Garijo asegura que en el momento en el que estamos "todo es muy difícil, no sabemos lo que va a pasar, el Ayuntamiento no ha tomado aún una decisión y estamos a la expectativa, tanto si se hace, como si no se hace es muy complicado".

"Si se hace, hay que hacerla bien, porque hacerla a medias no tiene sentido. Lo razonable es esperar a ver lo que pasa, cómo evolucionan los datos y las tasas de incidencia y depende de cómo vayan podremos hacer propuestas", concluyen desde la Asociación.

Algún acto festivo consensuado con los colectivos implicados

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Albacete, José Reina plantea que aún no se ha tomado una decisión colectiva porque "entendemos que la situación no aconseja tomar una postura, si bien el espíritu general es que aún no es suficientemente favorable como para plantear una Feria en unos términos como las que se han hecho tradicionalmente".

"Creemos que quizá en septiembre pueda haber una mayor apertura y que la pandemia nos permita celebrar sin tantas medidas restrictivas de seguridad". Aunque reitera que no se ha tomado ninguna decisión colectiva, a título personal, el presidente de la FAVA piensa que se puede iniciar algún planteamiento festivo, "pero controlando todos los actos públicos con las medidas en vigor". El espíritu que percibe desde la Federación, asegura, es que se podrá llevar a cabo algún acto festivo, que se consensuará desde el Ayuntamiento con los colectivos implicados, pero "aún no se ha decidido qué, pero que pueda haber algún elemento festivo que pueda ilusionar y generar economía, que al fin y al cabo la Feria es muy importante económicamente para la ciudad".

En este sentido, el reciente anuncio por parte de la Comunidad Valenciana de celebrar una alternativa a las Fallas durante el mes de septiembre ha puesto el foco en la Feria de Albacete. En la comunidad vecina, la celebración de las fallas se plantea con cuatro actos emblemáticos: la plantà, y la cremà de los monumentos, la recogida de premios, y la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados.

Así lo manifestaban a Europa Press representantes de este sector que verían "un respiro" ante la propuesta de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la reunión el pasado lunes de la Mesa de Seguimiento de la COVID-19.

¿Cabría una alternativa similar en Albacete? Ahora solo queda esperar a la evolución de la vacunación y de los datos que deje el coronavirus, tanto en la ciudad, en la Comunidad Autónoma, como en le resto del país, ya que al finalizar el estado de alarma y no existir cierres perimetrales, la Feria volvería a ser visitada por gente de todas partes. Hay que recordar que ya que durante su última celebración en 2019 recibió a 2,5 millones de visitantes, y eso que hubo una DANA y llovió durante varios días.