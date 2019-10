El PP de Castilla-La Mancha aplaza hasta el lunes los comités provinciales que deben proponer las listas al 10N

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha decidido, por causas no desveladas, aplazar a este lunes, 7 de octubre, la celebración de los cinco comités electorales en los que se iban a decidir los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a los comicios del 10 de noviembre.

Esta misma mañana fuentes de la formación confirmaban a eldiarioclm.es que tras la celebración de los comités provinciales, previstos para el mediodía, se remitirían a Génova las propuestas de candidaturas de cara a las próximas elecciones generales que deberán ser ratificadas, o en su caso modificadas, por el Comité Nacional del Partido Popular.

Sin embargo, a primera hora de esta tarde, fuentes del partido comentaban a Europa Press que estos órganos no han llegado a reunirse este domingo, tal y como estaba previsto. El presidente regional del partido, Paco Núñez, se remitía esta semana a la decisión de los comités provinciales para conocer los nombres de los candidatos. Este domingo había dejado a cero su agenda para evitar ser preguntado

Durante un acto en FARCAMA, la Feria Regional de Artesanía, había dicho días atrás que "si se pudiera avanzar --los nombres-- el Comité Electoral perdería su sentido porque no tendría valor ninguno y yo estaría haciendo una función que no es la del presidente sino la del comité electoral. No hay nada decidido", sentenciaba.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Beltrán, de visita días atrás en Ciudad Real adelantaba que iba a haber pocos cambios "salvo aquellos que sean por necesidad".

En los últimos días se han agudizado los rumores en torno a importantes cambios en la candidatura al Congreso y al Senado en Toledo. En el caso de la Cámara Baja, cuyas listas del PP el pasado 28 de abril encabezaban Vicente Tirado y Carmen Riolobos, se especula con la posibilidad de que Tirado, el hombre fuerte de Dolores de Cospedal no encabece la candidatura al Congreso y pase a engrosar la lista al Senado.

Sus puestos como número 1 y dos respectivamente al Congreso podrían ocuparlos Santiago Serrano, vicesecretario de Comunicación del partido y Claudia Alonso, concejala en el Ayuntamiento de Toledo.

El que fuera secretario general del PP castellanomanchego en la etapa de Dolores de Cospedal al frente del partido, Vicente Tirado, ya fue relevado de su cargo en la cúpula nacional del partido el pasado mes de julio.

En el caso de Carmen Riolobos, una histórica entre los 'populares' castellanomanchegos la rumorología apunta a que la falta de afinidad de la talaverana con Pablo Casado la dejaría fuera de las candidaturas.

Las discrepancias internas podrían estar en el origen de la inesperada suspensión de los comités provinciales previstos para este domingo.

El plazo acaba a las doce de la noche del lunes

Los partidos y coaliciones tienen de plazo hasta las doce de la noche de este lunes para presentar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Estas listas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo miércoles, 9 de octubre, si bien no serán definitivas porque a partir de ahí se abrirá un breve plazo para revisarlas, corregir errores y estudiar los posibles recursos e impugnaciones que se puedan presentar.

El martes 15 de octubre será cuando el Boletín Oficial del Estado publique ya las candidaturas proclamadas el día antes por las juntas electorales provinciales, una vez revisadas y, en su caso, corregidas.