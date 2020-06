El guiño de los ayuntamientos de Toledo y Albacete al colectivo LGTBI en la Semana del Orgullo

En Toledo, hoy se ha celebrado Pleno municipal y los concejales han mostrado, a excepción de Vox y del concejal no adscrito, su apoyo al colectivo LGTBI con motivo de la celebración del Día del Orgullo el 28 de junio que en la capital regional tiene una amplia programación, condicionada por la pandemia.

Así se ha ratificado con la aprobación de una moción presentada por el PSOE, que ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos e IU Podemos, el rechazo de Vox y la abstención del concejal no adscrito, Luis Miguel Núñez.

La iniciativa insta a seguir mejorando e implantando el Plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI y a trabajar en la nueva realidad que ha traído la pandemia de la COVID-19 para construir una sociedad más libre e igualitaria.

Además, con esta moción solicitarán al Registro Civil que se suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres, que deben estar casadas para inscribir a los nacidos.Asimismo, reivindica la aprobación de la Ley LGTBI que recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Trans y una normativa específica contra Delitos de Odio.

También se instará a as distintas instituciones públicas y privadas a romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales. Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a la integración socio laboral de las personas trans y su plena participación en la vida política, social y cultural.

“Seguiremos año tras año hasta que consigamos una igualdad real”

La concejala del PSOE Ana Abellán, edil de Igualdad y la encargada de defender esta moción, ha apuntado que les “sorprende” que en la actualidad tengas que seguir presentando este tipo de mociones y que “aún así no sean aprobadas por unanimidad”. “Seguiremos defendiendo esto año tras año hasta que consigamos una igualdad real”, ha apuntado Abellán, que ha instado a Vox a votar a favor de esta propuesta porque es “una obligación según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Claudia Alonso, ha indicado que aunque apoyan esta moción “sin ninguna dificultad”, ha subrayado que su partido defiende “la igualdad y la libertad pero sin sectarimos, sin adoctrinamientos y sin tratar de malos a una ideología determinada”. “La izquierda busca por definición el control de la masa, la derecha busca el desarrollo del individuo”, ha recalcado en su intervención.

El portavoz de Cs, Esteban Paños, ha apuntado que, a pesar de que a su formación le han “echado de manifestaciones” o él mismo le han recriminado que encabece la manifestación del Día del Orgullo por pertenecer a Ciudadanos, apoyan esta moción porque cree que el Ayuntamiento tiene que “velar por que no haya discriminación y no haya violencia, así como también tiene que sensibilizar a la población” sobre la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

De su lado, la edil de IU Podemos Olga Ávalos, ha arremetido contra “el fascismo y la extrema derecha que se está abriendo camino con esta crisis sanitaria” y que “defiende un ideario político que tienen al colectivo LGTBI como uno de sus blancos”. “Nada de lo logrado es irreversible, nos pueden arrebatar los derechos que hemos luchado por conquistar”.

Luis Miguel Núñez, que se ha abstenido en la votación, ha indicado que “no hay mayor orgullo que la normalización de la orientación sexual de las personas”. “Esto no tendría que ser noticia, que cada uno se meta en la cama con quien quiera y sienta amor con quien crea necesario”, ha señalado Núñez que, sin embargo, cree que “no es el momento” de apoyar este tipo de iniciativas cuando “todavía hay gente muriendo o personas en la UCI” debido a la pandemia de la COVID-19.

El único voto en contra de la moción ha sido de la portavoz de Vox, María Ángeles Ramos, que aunque ha defendido que hay que seguir trabajando por “implantar la igualdad”, ha cuestionado que se “empeñen en marcar diferencias”. “¿Tenemos que poner unas leyes para rubios, altos o zurdos?”, ha agregado Ramos, que ha le da “lo mismo con quien se levante cada uno, es problema suyo”.

En Albacete se pondrá en marcha un Plan Municipal de Diversidad Sexual con el voto en contra de Vox

En Albacete, el Ayuntamiento ha aprobado una moción conjunta con el voto a favor de todos los grupos políticos, menos de Vox, en conmemoración del día del Orgullo LGTBI 2020 que este año no ha podido ser celebrado de forma presencial por la COVID-19.

Manuel Martínez, concejal de Igualdad, Mujer y Participación, ha sido el encargado defender esta moción conjunta presentada por PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, durante la que ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan Municipal de Diversidad Sexual, como solicitó el Grupo Socialista en 2018.

Durante esta defensa, Martínez ha destacado que “pese a todos los avances, seguimos trabajando, y no nos resignaremos, porque todavía quedan barreras que derribar”. La situación especial de este año debido a la pandemia por la COVID-19 ha hecho que las reivindicaciones del Orgullo LGTBI no puedan inundar las plazas y las calles de toda España como ha ocurrido otros años, y a pesar de que el interés común por la salud pública prevalece, ha asegurado, “esto no impide que sigamos trabajando con la misma intensidad mediante el activismo en redes o en nuestro día a día conseguiremos así una sociedad con iguales derechos reales, dignidad y respeto para todas las personas”.

Este año, el Orgullo Estatal está dirigido a la lucha por la igualdad de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales, y es que “dentro de este colectivo las mujeres son las grandes invisibilizadas y a veces hasta olvidadas”, ha afirmado el concejal de Igualdad.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Albacete ha acordado trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia “para construir una sociedad más libre, diversa e igualitaria para lo cual se elaborará un Plan Municipal de Diversidad Sexual integrado en el Plan de Igualdad que se encuentra en su primera fase de redacción”, así como “solicitar a la dirección general de registros y notariado que se suprima el requisito discriminatorio sobre parejas de mujeres que deben estar casadas para inscribir a los nacidos, instar al Gobierno central y autonómico a que promuevan la aprobación de leyes de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI y que luchen contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario en la esfera pública”.

Además, la moción también recoge “instar al Gobierno a que promueva una ‘Ley Trans’ que armonice los criterios de las leyes autonómicas existentes reconociendo la autodeterminación de la identidad sexual” así como instar a las instituciones públicas y privadas “a romper con los estereotipos sobre mujeres LGTBI. Solicitar protocolos específicos de los servicios de Ginecología y Obstetricia para la atención a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, así como campañas de prevención en materia de salud sexual”.

Por último, la moción defendida por Manuel Martínez condena expresamente cualquier tipo de ataque o discriminación contra este colectivo con especial referencia “a aquellos regímenes que los persiguen y condenan y atentan contra su dignidad como personas”.

Por parte de Vox, el único partido que ha votado en contra de la moción, Rosario Velasco ha afirmado que su oposición se debe a que “la sociedad española es una de las sociedades más libre y tolerantes del planeta, no existe discriminación por razón de sexo o identidad sexual, es más nuestra, Constitución proclama la igualdad en su artículo 14”, ha señalado.