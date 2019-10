“Ser independiente en el cine tiene un precio y si lo pagas, perteneces a una pequeña mafia”

El Festival de Cine Independiente de Albacete, Abycine, cuenta este año entre sus invitados con un director y productor cuyas películas llevan años programándose en el certamen pero que nunca había asistido al mismo. Lluís Miñarro lleva más de 30 años poniendo su talento, su dinero, sus cámaras y su esfuerzo a la promoción de películas fuera de los circuitos convencionales, por lo que se ha convertido en uno de los ‘gurús’ del cine independiente.

En el marco del festival albaceteño ha mantenido un encuentro abierto con asistentes, el cual formará parte de la película documental que sobre su trayectoria está rodando el cineasta Sebastián Arabia. Ambos han dialogado sobre el diagnóstico del cine ‘indi’, sus dificultades endémicas y su situación ante la eclosión de las series de televisión y las grandes plataformas.

Desde la crisis económica que estuvo a punto de dar al traste con su productora, Miñarro ha comenzado criticando que determinados gobiernos no sean “nada proclives a la cultura” y que desde el cine de más bajo presupuesto “poco puedes hacer ante una cuestión que se convierte en política o ideológica” y donde muchos solo buscan “ver por dónde te pillan y cómo acaban contigo”.

Con carácter general, ha reconocido que el cine independiente ha estado siempre, desde su nacimiento, en una “mala situación”. Actualmente ha encontrando un respiro para su exhibición en filmotecas, festivales, cine-clubes o museos, pero incluso con ello sigue encontrando trabas. Entre ellas, el hecho de que también el cine comercial también haya entrado a competir en festivales donde antes no lo hacía. En esos casos, se ha preguntado, “¿qué nos queda?”.

Encuentro con Lluís Miñarro en Abycine Lanza

El contexto global es que el público ahora “ve las películas de otra manera y en otros circuitos” y que se está dando un “claro envejecimiento de los espectadores” de las películas de autor, por lo que también “va a haber un relevo muy difícil” en las salas donde tiene cabida esta cinematografía. A ello se añade que “cada vez hay menos interés por ver una película debido a la masificación y también porque, por ejemplo, muchos espectadores prefieren el teatro, por el hecho de asistir a la función única”.

“El cine ha perdido la centralidad en el consumo cultural, pero también se debe a que en España no hay una política de distribución coherente y un apoyo de la Administración a las salas alternativas”, ha explicado. De hecho, para el productor es una cuestión que se da en España pero no en otros países del entorno como Portugal, y opina que el problema es que tampoco hay “un caldo de cultivo voluntario, lo hay por obligación, porque la Unión Europea obliga a que productoras y televisiones apuestan por el cine de autor”.

Al margen del debate sobre la definición de qué es cine independiente y qué no, Miñarro también ha apuntado a la aparición de las plataformas de series hasta el punto de que la industria española “ya trabaja para ellas”. Ha confesado su rechazo a las series de televisión, “no por las series en sí o lo que cuenten, sino como actitud ante la vida”. “No quiero que me tiren el anzuelo y me tengan ahí enganchado, es como no querer estar casado con una persona 40 años. A mí me interesa el cine manual, artesanal, frente al negocio; como el botijo del pueblo frente a Ikea”, ha remarcado.

"Hay directores que en realidad son productores delegados"

El productor y director también ha lamentado que las películas hayan perdido “impronta personal” porque, desde su punto de vista, “se hacen en función de quien pone el dinero y de sus órdenes”. Cuando eso pasa, “empiezas a bajarte los pantalones y acabas desnudo entero” y de ahí salen “directores que en realidad son productores delegados, sobre todo en televisión”.

“La independencia en el cine tiene un precio y si lo pagas, formarás parte de una pequeña mafia. Si vas por libre, recibes hostias por todas partes. Pero hace falta ser masoquista, lo importante es saber esquivarlas e ir consiguiendo cosas”, ha concluido.

Lluís Miñarro ha intervenido en más de 40 largometrajes consiguiendo un total de 120 galardones. Como director ha realizado ‘Familystrip’ (2009), ‘Blow Horn’ (2009), ‘Stella Cadente’ (2014) y ‘Love Me Not’ (2019), esta última programada en Abycine. Como productor ha colaborado, entre otros, con Manoel de Oliveira, Lisandro Alonso, Albert Serra, José Luis Guerín, Marc Recha, Naomi Kawase, Javier Rebollo, José María de Orbe y Apichatpong Weerasethakul (Palma de Oro en 2010).