Antonio Cañizares será relevado como arzobispo de València

Antonio Cañizares vive los últimos días como Arzobispo de València tras ocho años en este puesto. Dos años después de cumplir la edad máxima para ocupar el cargo de Arzobispo de València (el Código de Derecho Canónico marca que “al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice”), el también cardenal -Utiel, 1945- será reemplazado por el todavía Obispo de Tortosa, el también valenciano Rafael Benavent -Quatretonda, 1959-.

Según avanzaba Religión Digital, Cañizares ha tenido en el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, la cita para poder despedirse en un gran acto. Y lo hizo durante el Te Deum en la Catedral, afirmando que “doy gracias a Dios, por concederme este lugar hace 8 años en mi ministerio episcopal y también hoy casi al final de mi servicio quiero dar gracias por este don que Dios me ha concedido”. Y también usaba la misma expresión que proclamó en su nombramiento, pasando del “me gastaré y me desgastaré” al “Valencia se me confió a mi cuidado y por ella me gasto y desgasto hasta el extremo, hasta la extenuación si así se requiere”.

Y es que su ejercicio no ha regateado polémicas, nombrado en octubre de 2014, durante los últimos coletazos del gobierno del PP en la Generalitat, meses después vio entrar al gobierno progresista del Botànic. Y este ha sido uno de sus principales azotes, igual que lo ha sido para el que ha calificado como “gobierno socialcomunista”, el movimiento feminista, el matrimonio homosexual, el aborto, la ley de la Eutanasia o la ley de Memoria Histórica. Por otro lado se ha acercado a movimientos ultras haciéndose eco de bulos pseudocientíficos y ha hecho bandera de la unidad de España llegando a pedir el voto para los partidos conservadores de la derecha.

Pese a su posición ultraconservadora y divulgadora de la obra de Juan Pablo II, Cañizares también ha mantenido su fidelidad al Papa Francisco. Así cuando cumplió la edad para renunciar al cargo manifestó su voluntad de permanecer, pero a la vez manifestó que “estaremos al pie del cañón hasta que el Santo Padre nos lo pida y ojalá ese día sea tarde”, además ha votado en la Conferencia Episcopal junto a los seguidores del Papa Francisco.

Rafael Benavent, el sucesor

El sucesor será otro valenciano (y esta vez valencianohablante), Enrique Benavent Vidal (Quatretonda, 1959) obispo titular de la Diócesis de Tortosa desde 2013. Es el actual presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Es licenciado en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de València y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

El 8 de noviembre de 1982 recibió la ordenación sacerdotal en Valencia de manos de Juan Pablo II, durante su primera visita apostólica a España. Otro 8 de noviembre de 2004, Benedicto XVI le nombró obispo auxiliar de València durante el ejercicio titular de Agustín García-Gasco.