El bipartito del PP y Vox aprueba un descuento del canon del agua para personas vulnerables siguiendo un informe del Botánico

Han pasado más de dos meses desde que el pasado mes de julio finalizó el aplazamiento del pago del canon de saneamiento aprobado por el Gobierno del Botánico en agosto de 2022 como una de las medidas implementadas para ayudar a las familias ante el aumento la inflación.

Pasado este plazo, el canon volvía a cobrar vigencia, pero con el recargo correspondiente a los 12 meses que no se había abonado, sin que el nuevo ejecutivo bipartito del PP y de Vox presidido por Carlos Mazón tomara medidas para atenuar el recargo vinculado al recibo del agua.

Y eso pese a que como avanzó elDiario.es, la Generalitat Valenciana dispone desde el pasado mes de junio de un informe realizado por Vaersa a petición de la la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) en el que se proponen diversas fórmulas jurídicas para eximir o bonificar una parte del canon a las familias con menos recursos, tal y como desveló la entonces consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro (Compromís).

Este jueves, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, por fin anunció varias medidas encaminadas a mitigar el aumento del recibo en la línea de lo recomendado por el mencionado informe, al tiempo que criticó el “engaño” perpretado por el Botánico puesto que, según ella, se vendió a la opinión pública como una exención lo que ha sido en realidad un aplazamiento.

Pradas avanzó que el pleno del Consell de este viernes aprobará un Decreto Ley para ampliar a 36 meses el plazo de prorrateo para el pago de la cantidad aplazada por el Botànic, con carácter general. Además, se condonará el 30% de la cantidad que se aplazó a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, una exención que asciende al 50% en el caso de los vulnerables severos. “El Consell de Carlos Mazón sí está comprometido con los ciudadanos de esta tierra y especialmente con los más vulnerables”, dijo.

Sin embargo, la ahora diputada de Compromís, Isaura Navarro, se mostró crítica: “Se demuestra que el PP y Vox mentían, tenían encima de la mesa el informe para aplicar el canon social y no hicieron caso hasta que no han tenido más remedio cuando hemos desvelado la verdad y presentado las consecuentes iniciativas parlamentarias; entonces ya no podían esconder más sus vergüenzas y mala gestión, perdonando impuestos a los ricos en agosto y sin medidas sociales para las familias que lo necesitan”.

Por su parte, el diputado del PSPV, Arcadi España, recordó que cuando hace un año se aplazó el pago del canon para ayudar a las familias frente al alza de los precios el PP y Vox votaron a favor de esta medida. Además, ha criticó que un año después sigue existiendo un problema por la elevada inflación sin que hayan tomado medidas, lo que implica una subida del recibo del agua: “Al mismo tiempo han bajado los impuestos a los grandes patrimonios. Pedimos que se paralizara esa subida del recibo y se condonara el importe acumulado a las familias con rentas de menos de 30.000 euros”.

Las medidas adoptadas “son un parche que no solucionan nada porque se mantendrá el aumento del recibo del agua para miles de familias valencianas”, finalizó el diputado socialista.