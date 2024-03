El alcalde de Gandia pide consensuar con el Ministerio y la Generalitat la conexión férrea con Dénia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciado que el Ajuntament de Gandia ha remitido una carta dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para pedir una reunión conjunta con los ayuntamientos implicados para impulsar dos infraestructuras básicas para mejorar la conectividad y la competitividad de los territorios de la Safor y la Marina: el tranvía Gandia-Dénia y el Tren de la Costa. “Gandia no renuncia a nada y aspira a todo en materia de infraestructuras”, ha indicado Prieto.

Respecto al tranvía Gandia-Dénia, el alcalde ha indicado que es “una propuesta realista que siempre la hemos defendido desde el inicio, cuando nos la presentó el Gobierno del Botànic, porque pensamos que vertebrará la Safor y la Marina, y dará acceso a servicios públicos importantes como es el hospital comarcal”.

Prieto ha explicado las ventajas de este proyecto: “Es una solución sostenible, en cuanto que facilita el desplazamiento en recorridos cortos y evita el uso del coche. De reducido impacto ambiental, puesto que el tren puede funcionar a velocidad reducida en los tramos urbanos sin provocar ninguna cicatriz en las poblaciones. Es un proyecto estratégico en el ámbito turístico, social y de intercambio cultural”.

Respecto al Tren de la Costa, “creemos que es necesario, pero no tal como está planteado ahora el proyecto”. El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento alegó por dos veces, en 2016 y 2018. “Pedimos que se cambiaron dos cuestiones. No queremos que la estación de pasajeros esté fuera del centro de la ciudad. Y no queremos que el ancho de vía no sea el mismo en el tramo desde Gandia hasta Benidorm que desde Benidorm hasta Alicante. En el primer tramo, hay un ancho de vía convencional y en el segundo, es una vía más rápida. Y no queremos que haya desventajas competitivas”.

Por eso, el alcalde ha pedido hoy por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que responda a las alegaciones que presentó el Ajuntament de Gandia al proyecto del Tren de la Costa, para continuar con el siguiente trámite que es la Declaración de Impacto Ambiental.

Prieto ha expresado que aspira en un “acuerdo entre todas las Administraciones”, por eso ha solicitado hoy formalmente al Ministerio y a la Generalitat una reunión entre las administraciones implicadas, “para coordinar soluciones de movilidad complementarias y vitales, las cuales no pueden esperar más años ni más retrasos”.

Prieto, además, ha anunciado que convocará a los alcaldes de los municipios afectados porque, entre todos, “consensuemos una estrategia para seguir reivindicando juntos infraestructuras de conexión entre la Safor y la Marina. Gandia tiene vocación de ejercer liderazgo y capitalidad y, entre todos, seguiremos defendiendo infraestructuras para vertebrar dos comarcas vitales para la Comunitat Valenciana y para garantizar la competitividad futura de las empresas y los proyectos de vida de la ciudadanía”.

“Línea roja” para Sumar

Desde Sumar, el diputado de Gandia en el Congreso, Nahuel González, ha llegado a manifestar este jueves que “la línea roja de nuestro Grupo Parlamentario en la aprobación de cualquier Presupuesto General del Estado es solventar la conexión entre Gandia y Dénia”.

González ha lamentado que “la situación de inestabilidad política pueda bloquear los presupuestos de 2024” y afirma que “desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar y los partidos que formamos parte como EUPV o Compromís estamos trabajando para que este año haya presupuestos, puesto que las necesidades de mejoras en cercanías e infraestructuras valencianas son más urgentes que nunca. Pero, sea el año que sea, ya sea este año o el 2025, queremos incluir el tren Gandia-Dénia en los presupuestos, y esperamos el voto favorable del PP y PSOE”.