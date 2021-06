El concejal de Caudiel tras encontrar tres casquillos de revólver en su huerto: "No es una anécdota más, son resultado de la crispación"

El concejal de Compromís en Caudiel (Castellón), Thomas Laimgruber, que este lunes denunció ante la Guardia Civil haber recibido tres casquillos de revólver a la entrada de su huerto -donde trabaja junto a su pareja- ha emitido un comunicado para agradecer el apoyo recibido de los compañeros de la lista Caudiel Más Vivo y de Compromís y para denunciar estos hechos: "No son una anécdota más". "Solo se pueden entender como resultado de una crispación cuyo origen es haber creado y participado una lista municipal llamada Caudiel Más Vivo Compromís", explican en su escrito, una candidatura que consiguió un concejal, "un hito en la historia política de Caudiel".

Su trabajo, reivindica la pareja, es "hacer oposición a quien gobierna en Caudiel, así de simple y así de complejo". "En nuestro trabajo en los plenos nos ceñimos estrictamente a debatir y preguntar por la gestión de los recursos públicos que hace el Partido Popular, que además lo hace desde hace bastantes años y la experiencia se les presupone", relatan, para insistir en que llevan a cabo una oposición "dura" pero con propuestas": "Trabajamos a pie de calle por un Caudiel mejor y de progreso aunque no gobernemos ni tengamos un euro: lo hacemos con ilusión, creatividad y mucho, mucho, mucho trabajo", algo que reconocen que no son los primeros en hacerlo.

"Tenemos una responsabilidad, que es insistir y resistir", sostienen, y prosiguen: "No vamos a ceder a las amenazas, veladas o no, no vamos a ceder a los silencios, no nos humillan los desprecios". "Esto va de salvar la única herramienta que nos queda en política, la palabra. Sabemos que si cedemos al miedo, nadie en Caudiel se atreverá jamás a volver a presentarse a unas elección. Sabemos que cualquier tipo de disidencia y rebeldia recibe su dosis de brutal castigo social. ¿Y entonces qué?", sentencian.

"Este no es un problema exclusivo de Caudiel, la dispersión de bulos, el abuso de poder, el borrado de tus derechos como ciudadano son prácticas que están campando a sus anchas por la política nacional... ¿Qué no van a hacer con nosotros los intolerantes si no somos más que insignificantes granos de arena en el desierto?", se preguntan Laimgruber y su pareja, quienes se definen como "una pareja de agricultores". "Ni podemos ni queremos dedicarles más tiempo a estas personas que pertenecen a la oscuridad. Nadie nos va a silenciar: nosotros preferimos la luz y la palabra", concluye el escrito.