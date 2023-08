Detenidos dos hombres por delito de odio tras vetar en una piscina municipal de Valencia a una mujer con velo

La Policía Nacional detuvo este jueves a dos hombres acusados de un supuesto delito de odio por haber impedido la entrada de una mujer con velo en la piscina municipal de Benicalap (Valencia). Los arrestados son dos hombres de nacionalidad española, de 32 y 50 años, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Hace tres semanas, Fadila Said acudió a la piscina pública, acompañada por sus tres hijos, de 5 y 8 años, y una amiga. El personal de seguridad del recinto, según ha denunciado la mujer en el diario Levante-EMV, le impidió la entrada alegando que no llevaba bañador (la mujer pretendía acompañar a sus hijos). Otras mujeres que también acompañaban a sus respectivos hijos, sí que pudieron entrar. Fadila Said, de origen saharaui, asegura que los guardias de seguridad la insultaron y que puso una reclamación.

El pasado viernes, la mujer volvió a la piscina acompañando a sus hijos —esta vez, con bañador— pero el personal de seguridad volvió a impedir su entrada. Además, según denuncia la mujer, le profirieron expresiones racistas como “vete a tu puto país”, “qué asco de ropa lleváis”, “iros a parir a vuestro país”, “como des un paso más te doy una que no te levantas del suelo”.

La empresa concesionaria, según el diario Levante-EMV, ha alegado que se le impidió la entrada porque “pretendía bañarse con la ropa de calle”. La mujer sufrió un ataque de ansiedad tras el incidente, presenciado por sus tres hijos.

Así, la Policía Nacional ha arrestado a dos hombres por estos hechos en una investigación que ya está finalizada y en manos de un juzgado de instrucción.