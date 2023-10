La Diputación de València no renovará el contrato del sociólogo Vicent Flor al frente de la Institució Alfons el Magnànim

La Diputación de València, gobernada por el PP y Ens Uneix, cierra la etapa del sociólogo Vicent Flor (Valencia, 1971) como director de la Institució Alfons el Magnànim. El diputado provincial encargado del área de Cultura, el popular Francisco Teruel, le comunicó personalmente este jueves que no le renovará el contrato de alta dirección al frente de la institución cultural, según ha podido saber elDiario.es. El diputado Francisco Teruel, consultado por este diario, ha afirmado que no hay “ningún motivo concreto” para el cese y ha agradecido a Flor su trabajo. Teruel destaca la alta producción del Magnànim en esta última etapa y asegura que aún no tiene un nombre para sustituir a Flor.

Se trata de una de las principales instituciones culturales del País Valenciano, a la que el sociólogo, ensayista y gestor cultural ha dado un notable impulso editorial desde su nombramiento en 2015 por parte de la anterior Corporación formada por el PSPV-PSOE y Compromís. El contrato de alta dirección se renovaba cada año pero este próximo mes de febrero ya no será Flor quien lo firme.

En siete años y medio, la institución cultural ha sacado adelante más de de 380 publicaciones, entre libros, revistas y reediciones. La gran mayoría en valenciano, un rasgo que ha caracterizado la etapa de Flor al frente de la institución, que este año ha cumplido 75 años desde su fundación.

El Magnànim, que cuenta actualmente con 17 puestos de trabajo (tres de ellos sin cubrir), también se ha erigido en un relevante actor de la agitación cultural valenciana con casi dos actos públicos por semana, entre presentaciones de libros y mesas redondas. En la última etapa, notablemente más dinámica que el anterior periodo caracterizado por cierta pobreza editorial, la casa ha impulsado nuevas colecciones como Adés&Ara o la de Periodismo, entre otras.

Además, cada año el Magnànim celebra una de la principales galas literarias de la ciudad con motivo de los Premis València de poesía, narrativa, ensayo y novela gráfica. En la última edición de los premios, se presentaron 422 obras, 134 más que en 2022.