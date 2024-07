El III VSCF24 convierte a Valencia en el epicentro de la IA a nivel mundial

La Fundación ValgrAI impulsa el III Foro del Consejo Científico de ValgrAI. Este evento, que se celebrará el 18 de julio en el edificio Nexus de la Universitat Politècnica de València, reunirá a expertos en inteligencia artificial de todo el mundo para compartir conocimientos y fomentar la colaboración.

El foro arrancará a las 9:00 de la mañana con la bienvenida del Director General de ValgrAI, Vicent Botti y el Presidente del Consejo Científico de ValgrAI, Ramón López de Mántaras. En representación de la Generalitat Valenciana, acudirá el Director General de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián y por parte, de la universidad anfitriona, la Vicerrectora de Investigación, Belén Picó,

Una de las ponencias más esperadas es la que realizará Hiroaki Kitano, CEO de SonyAI y Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología de Sony Group Corporation. Kitano hablará sobrel “Nobel Turing Challenge: Creando el Motor para el Descubrimiento Científico”. En su ponencia, Kitano explicará cómo la inteligencia artificial puede revolucionar el descubrimiento científico. Presentará casos prácticos y ejemplos sobre cómo la IA está cambiando la investigación, acelerando los experimentos y proporcionando nuevas herramientas para los científicos.

Tras él, Patricia Tamarit de Nunsys y Ernesto Faubel, Chair de LDT CitiVERSE EDIC, Ajuntament de València, presentarán la iniciativa “AI models for smart cities - EDIC and European Local Digital Twin Toolbox”.

Tras el descanso, se dará visibilidad al futuro de la IA a través de los proyectos que están desarrollando los investigadores pre-doctorales y post-doctorales de las universidades públicas valencianas, y que están subvencionados por ValgrAI, con la financiación de la Conselleria de Cultura, Educación, Universidades y Empleo.

Estas presentaciones proporcionarán una visión de vanguardia sobre las aplicaciones futuras de la tecnología de IA: Aldan Jay (UJI) “Smart Trading Using Technical Analysis on the Crypto Market”, Alejandro Golfe San Martín (UPV) “Enhancing CBIR Performance in Prostate Cancer Diagnosis Through Synthetic Sample Integration”, Antonio Santo (UMH) “Estimation of potentially traversable free zones for autonomous robots”, Carlos Marín (UJI) “AI Techniques Applied to Video Game Technology Development”, Isabel Ferri Molla (UPV) (Ganadora del I Premio ValgrAI a Mejor Trabajo de Final de Máster) “ Innovación tecnológica para la autonomía en el hogar de personas dependientes con IA y AR”, Miguel Domingo (UPV) “Advancements in the Application of Neural Machine Translation for the Processing of Historical Documents”, Oscar José Pellicer (UV) (Ganador del I Premio ValgrAI a Mejor Tesis Doctoral) “ Explainable Earth Surface Forecasting under Extreme Events”, Pablo Meseguer (UPV) “Few-shot adaptation of vision-language models for slide-level classification of histopathological images”, Salvador López (UJI) “ Inspección, Mantenimiento y Reparaciòn de Estructuras Submarinas” y Victoria Muñoz (UA) “Bias mitigation in corpora for LLMs training applied to text simplification”.

Tras ellos, tendrá lugar la ponencia de Carme Torras, Investigadora del Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSIC-UPC), que ofrecerá una visión profunda sobre los “Retos de la Robótica Social: Desafíos de Investigación e Iniciativas de Educación en Ética”. En su ponencia, explorará los desafíos éticos y técnicos en el desarrollo de robots que interactúan con humanos, especialmente en contextos sociales y asistenciales. También discutirá las iniciativas educativas que buscan preparar a los futuros ingenieros y científicos para enfrentar estos desafíos de manera responsable.

La tarde estará dedicada a sesiones interactivas con empresas colaboradoras, donde se discutirán casos de éxito y proyectos innovadoras. Entre los temas a tratar se incluyen las soluciones para ciudades inteligentes, el uso de la IA en la gestión del agua y la optimización de procesos empresariales mediante la IA.

Así Ana Isabel Prieto (R&D en S2 Grupo) dará la charla “Desenmascarando Spoofers: navegando a salvo gracias a la IA”, Pablo Alcoriza (CTO en Ídrica) explicará “ GoAigua: Smart Water Solutions” y Guillermo Más Martínez (Responsable de Estrategia Digital en Cetaqua) abordará “La IA como elemento transformador del sector del agua”. De igual modo, Victor Peris (CEO en INDAWS) ofrecerá la ponencia “Aplicando la IA a la gestión de empresas”, Noelia Gonzalez Mendez (Manager de NTTData) y Rubén Almaraz Arranz (Project Leader de NTTData) mostrarán “AI Based Procesess: Inteligencia Artificial aplicada a la optimización de procesos de negocio”, Manuel Herranz (CEO en Pangeanic) explicará “GenAI que funciona: Traducción Automática en la Agencia EFE y AEAT” y concluirá Nunsys con uno de sus casos de éxito.

Thomas Dietterich, Profesor Emérito de Oregon State University, cerrará el día con una conferencia sobre la “Integración del Aprendizaje Automático en Sistemas Críticos de Seguridad”. Su charla abordará los métodos y estrategias para garantizar que los sistemas de IA funcionen de manera segura y efectiva en aplicaciones críticas como la medicina y la automoción. Compartirá sus investigaciones y experiencias en el desarrollo de algoritmos robustos y seguros.

El III VSCF24, además, ofrece espacios de networking y este año como novedad ha introducido un sistema de citas rápitas entre empresas, investigadores y estudiantes de los 9 másteres sobre IA de las cinco universidades públicas valencianes. En este sentido, el foro es una excelente oportunidad para hacer contactos y desarrollar la carrera profesional. Los asistentes podrán conectarse con líderes del sector y descubrir nuevas oportunidades de colaboración. Para poder asistir al VSCF y concertar las reuniones 1:1 pueden inscribirse de manera gratuita en la web: III ValgrAI Scientific Council Forum 2024 - valgrAI

Al día siguiente, y aprovechando la presencia de los miembros del Consejo Científico de ValgrAI, tendrá lugar el IV Encuentro UMI ValgrAI - valgrAI que reúne a las personas integrantes de la Unidad Mixta de Investigacion ValgrAI.

Para la organización de esta edición ValgrAI ha contado con el apoyo de Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de València, Eventscase, NTTData, Sanikey, T-System, BigMl, Pangeanic, Indaws, Baleraria, Nunsys, Idrica, Hidraqua, y S2Grupo.