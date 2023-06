La Fiscalía acusa al tribunal que juzga a Camps por Gürtel de quebrar el principio de igualdad en un cruce de reproches

La Fiscalía ha acusado este miércoles al tribunal que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en la Comunitat Valenciana de quebrar el principio de igualdad de armas a raíz de un encontronazo surgido en la declaración de un testigo.

La representante del Ministerio Público Concepción Nicolás y el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, han protagonizado una discusión después de que la fiscal haya utilizado su teléfono móvil durante la testifical de la exdiputada del PP Inmaculada Guaita.

“Por favor, ¿el Ministerio Fiscal quiere dejar de utilizar su teléfono móvil durante el interrogatorio?”, ha espetado el magistrado a la Fiscalía, que ha defendido que estaba consultando el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Estamos centrados en el interrogatorio. No tiene usted porqué mirar ahora el teléfono móvil”, ha respondido Mora. “Señoría, voy a buscar un artículo para poderlo referir literalmente. Un artículo que no me sé de memoria”, le ha contestado la fiscal.

Ha sido en ese punto cuando Nicolás ha acusado al tribunal de quebrar el principio de igualdad en este procedimiento. “No tiene nada que ver el principio de igualdad con el tema de que usted utilice el teléfono móvil durante el interrogatorio”, ha sostenido Mora.

La fiscal, por su parte, le ha aclarado que no disponía de red para poder buscar el artículo, lo que le ha llevado a consultar su dispositivo móvil. “Bien, pues entonces hágalo ahora”, le ha instado el juez. “No, si su señoría me prohíbe mirar el artículo”, ha respondido la fiscal.

El magistrado ha aclarado que no ha impedido a la Fiscalía consultar el citado artículo, sino que quería evitar el uso del móvil. “Hago constar mi protesta por esto y porque no se nos está dejando hacer uso pleno de la prueba”, ha clamado la representante del Ministerio Público.

Un juicio bronco

Cabe recordar que no se trata del primer choque vivido en este juicio que arrancó el pasado mes de enero. El propio Camps se encaró ese mes con el líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, a quien recriminó su declaración ante el tribunal que les juzga por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama.

Testigos presentes en el momento del suceso confirmaron a Europa Press que el otrora dirigente autonómico esperó a Correa a las puertas de la sala una vez concluida la sesión. “Eres un hijo de puta”, le espetó a su salida, según los citados testigos.

Camps, molesto con la declaración de Correa --que confesó los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía--, le calificó de mentiroso y aseguró que la actitud del líder de la trama estaba teniendo consecuencias en su vida privada.

Ya en el mes de febrero el letrado de Álvaro Pérez 'El Bigotes' denunció que el propio Camps se dirigió hacia a él como a un “abogado miserable”. Ese insulto, sostuvo entonces el abogado, se produjo coincidiendo con el interrogatorio del propio Pérez.

El presidente del tribunal, decidió entonces ordenar a Camps que pasase de ocupar la última fila de la sala a sentarse en la primera “en prevención” a que el otrora mandatario valenciano mantuviese “el orden”. El propio Mora ya pidió esa misma semana al expresidente que guardase respeto y que se abstuviese de realizar comentarios durante el turno de preguntas a otros acusados.

La representación de Camps, por su parte, solicitó al tribunal permiso para que el exdirigente del PP pasase a ocupar un “puesto en el estrado” haciendo valer su condición de letrado en ejercicio. Después de que Mora accediese a su petición, Camps se sentó junto a su defensa tras hacerse con una toga.