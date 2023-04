Un juez investiga a una exconcejala del PP en Alicante por irregularidades en la contratación del Teatro Principal

Un juez investiga las presuntas irregularidades en la contratación del Teatro Principal de Alicante a cargo de la ex concejala de Cultura del PP en el consistorio y actual subdirectora del coliseo, María Dolores Padilla. Dos extrabajadores del servicio de azafatas y de técnicos de montaje del teatro denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción que la misma red de empresas, vinculada a Sonia María Blasco Rebollo, obtuvo contratos desde 2005 sin respetar los procedimientos de contratación del sector público.

Las mercantiles que prestan el servicio han obtenido 536.446 euros entre 2019 y 2022, según una de las denuncias presentadas ante el Ministerio Fiscal. El hijo de la directora del teatro habría estado vinculado laboralmente a las empresas que prestan los servicios al mismo, que cuenta con participación pública.

El pasado 20 de marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante acordó el archivo de la causa. Sin embargo, el fiscal Pablo Romero recurrió el archivo, por lo que el juez ha acordado la reapertura de la causa.

María Dolores Padilla fue directora de la institución cultural entre 2004 y 2015, año en que pasó a ser concejala del Ayuntamiento de Alicante por el PP. En 2018, tras arrebatar la alcaldía el popular Luis Barcala al socialista Gabriel Echávarri, Padilla estuvo al frente de la concejalía de Cultura del consistorio. Desde 2019 ostenta el cargo de subdirectora del teatro.

En 2005, un año después de que Padilla se incorporara a la dirección del teatro, varias mercantiles vinculadas a Sonia María Blasco Rebollo comenzaron a prestar el suministro de azafatas y técnicos de montaje. Primero a través de Sineresis SL, una mercantil absorbida en 2010 por CPM Expertus, de la que Blasco era responsable en Alicante, según el relato de los denunciantes.

Si bien en 2020 esta última firma cesa sus actividades, la empresaria “sigue prestando los mismos servicios” a través de Rol Plus Outsourcing SL y de GO Group SL, que comparten domicilio social. Los hechos denunciados por ambos ex trabajadores “guardan una estrecha relación”, por lo que el fiscal considera que deben ser investigados en el mismo procedimiento.

“Posición de monopolio en las adjudicaciones”

Anticorrupción recuerda que los poderes adjudicatarios del Teatro principal de Alicante “han de respetar los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, con el fin de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Así, el Ministerio Público considera que existen indicios suficientes de la posible comisión de los delitos de prevaricación y fraude dada “la continuada adjudicación realizada por María Dolores Padilla” de los servicios de azafatas y montaje del Teatro Principal de Alicante “a favor de las empresas vinculada a Sonia Blasco Rebollo”.

La actuación de la exconcejala del PP habría permitido a la empresaria “consolidar una posición de monopolio en las adjudicaciones de estos servicios desde el año 2004”, agrega el fiscal. Al existir una supuesta relación laboral del hijo de Padilla con las mercantiles, le exedil “podría resultar beneficiada en las adjudicaciones”.

“Todo ello sin perjuicio de la posible participación en los hechos de quien fuera director del Teatro Principal en el periodo comprendido entre 2015 y 2019, Francisco Sanguino”, apostilla el escrito de la Fiscalía. “Los hechos denunciados aportan datos de los que se infieren indicios de comisión de infracción penal”, concluye Anticorrupción.