Desokupa el 9 d’Octubre

Una de les estratègies més exitoses dels poders fàctics consisteix a generar una polèmica desorbitada sobre un problema inexistent per a presentar-se seguidament com els grans salvadors, amb una solució que ja tenien preparada per endavant i que amb tota probabilitat els repercutirà en benefici propi.

En aquest sentit, el tema estrella d’aquest estiu han estat les “okupacions” de vivendes buides i la gran alarma social que se’n deriva. En realitat es tracta d’habitatges que no corresponen ni a primera ni a segona residència i que són majoritàriament propietat de fons especuladors i bancs, però … ESPÒILER: en breu hi haurà una nova legislació d’acord amb la qual tu i jo eixirem perdent de segur.

La veritat, la societat valenciana som uns experts en okupacions, sobretot a nivell identitari. Al llarg de les últimes dècades hem estat objecte preferent d’aquestes tàctiques de generar conflictes estèrils per a desviar l’atenció. No descobriré la begudaensucradadecolorobscur si afirme que la maleïda batalla de València en seria un exemple de manual. Un conflicte identitari i lingüístic totalment artificial i sense trellat entre sectors de la societat valenciana per tal d’assegurar-se des de l’Estat espanyol que les reivindicacions justes i democràtiques de recuperació del nostre autogovern i de les nostres institucions quedaren totalment difuminades i desacreditades.

La pandèmia mundial ens ha brindat una oportunitat d’or per a aprendre el que realment és important. Ha quedat a bastament demostrat que la gestió de la crisi des de les institucions pròpies del País Valencià, per persones que realment creuen en la nostra condició de poble diferenciat i singular, ha estat molt més eficaç i positiva per al nostre benestar que la majoria de les mesures adoptades des de l’interior de la M30. La nostra salut, l’educació, els serveis socials, els serveis públics, les mesures d’impuls econòmic i de protecció del treball, la gestió dels recursos són la nostra responsabilitat i som les valencianes i els valencians qui millor coneixem les nostres necessitats.

Caldrà aprofitar aquest 9 d’octubre, dia nacional de les valencianes i els valencians, una jornada que serà atípica i sense manifestacions, per a reflexionar totes i tots. Deixem d’esperar Madrid, Barcelona, Brussel·les o Washington DC. Mirem més La Jana, Xodos, Borriana, Viver, Puçol, Olocau, Xelva, Cofrents, Bocairent, Castalla, La Vila Joiosa, Crevillent, El Pilar de la Foradada o qualsevol altre dels 542 municipis valencians. Desokupeu la nostra diada de conflictes estèrils.

Som valencianes i valencians! Demostrem com d’important és la sostenibilitat de la nostra terra i el benestar de la nostra gent. Reivindiquem totes i tots el nostre dret a l’autogovern, a decidir en llibertat el nostre futur.

Visca el País Valencià lliure i sobirà!

*Gonçal Andreu Grau i Muedra, president de l’ACV Tirant lo Blanc i de la Fundació Nexe