Servicios sociales, becas comedor y educación gratuita: Aitana Mas despliega la agenda legislativa para hacer frente a la crisis

Más centros de servicios sociales, más becas de comedor, universalizar la educación gratuita para los menores de tres años y desplegar la agenda legislativa para impulsar los centros de atención en servicios sociales. Es el plan que ha dibujado este miércoles en las Corts Valencianes la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, en su primera comparecencia parlamentaria como número dos del Gobierno autonómico.

Mas ha expuesto el calendario legislativo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que recoge el testigo de Mónica Oltra, y centrará las acciones de lo que resta de legislatura en las medidas más urgentes para hacer frente a la crisis. “La pandemia, la guerra de Ucrania y la vertiginosa escalada de precios energéticos han requerido y requieren de todo nuestro trabajo, de toda nuestra inteligencia colectiva para ponerlos al servicio de nuestro pueblo”, considera la titular de Igualdad, que ha emplazado a la oposición a colaborar con las medidas anticrisis. En esta línea, la próxima semana mantendrá un encuentro con PP y Ciudadanos para llegar a puntos comunes frente a la inflación. En paralelo, recuerda a sus socios la importancia de los espacios de “codecisión”: “Somos un gobierno plural y diverso que representa a la mayoría social de este país, que escucha voces diferentes, complementa miradas, toma decisiones coordinadamente y las defiende unitariamente”, ha apuntado, para insistir de inmediato en que “los gobiernos nos tenemos que preparar para dar una respuesta que aporte mayor protección y seguridad a familias y empresas”.

En los próximos meses, ha indicado, se publicarán los cuatro decretos que desarrollan la ley de Servicios Sociales Inclusivos, que regularán los órganos de participación, comités de ética, tipología de centros y calidad de los servicios sociales. En el primer trimestre de 2023 se recuperarán y pondrán en marcha un total de 14 centros del Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), entre ellos, los primeros centros de día para personas mayores de gestión pública directa. A la par, la conselleria comenzará las obras de los centros residenciales del Pla Convivint, con una estructura que busca acercar la atención a lo que sería un hogar.

Durante el curso parlamentario que arranca en septiembre Mas se compromete a aprobar tres anteproyectos de ley para que inicien el trámite en las Corts Valencianes: la ley de Diversidad Familiar, la de Accesibilidad Universal y la Ley de Igualdad, que incorpora medidas contra la discriminación salarial y compensaciones por infrarrepresentación de géneros en las titulaciones académicas. Entre ellas, que las empresas que reciban subvenciones públicas no puedan subcontratar el trabajo de limpieza -como el de las kellys- o que estos trabajos y los de comedor sean de gestión directa en los centros públicos.

La vicepresidenta ha puesto en valor el trabajo de su antecesora en la conselleria, como el aumento en la inversión en servicios sociales, que es del 8% del total presupuestario, el plan de construcción de residencias y el aumento de prestaciones y beneficiarios en el sistema de protección social, que en algunos supuestos triplica el que había en 2015. Mas también ha recordado medidas de sus compañeros de Gobierno en educación, infraestructuras y, especialmente, en materia de transparencia, como herramienta para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Alicante

Mas, que en su toma de posesión reivindicó el papel vertebrador que quiere asumir desde el Consell, ha apuntado de nuevo a la cohesión territorial. “El sur tiene que ser el protagonista de sus desafíos”, emplaza la vicepresidenta, que cree que el Ejecutivo debe apoyar a la sociedad civil alicantina sin ejercer su tutela. “No hay que hundirla bajo el peso de promesas de difícil ejecución que generan esperanzas que pueden verse defraudada (...) La sociedad civil alicantina tiene que activarse sí misma, hacer más fluidas las relaciones con la sociedad civil otras ciudades y comarcas. Alicante se tiene que sentir copropietaria, coprotagonista de la aventura valenciana, de la aventura comunitaria”, ha remarcado.

La oposición ha centrado las interpelaciones a la consellera en la gestión de Mónica Oltra, reprochándole que no marque un “perfil propio”, que sea un cargo “temporal” y que no cambie de equipo, en alusión a la investigación judicial. Al respecto, Mas ha confirmado que no destituirá a la directora general investigada por la gestión de los abusos a una menor tutelada: “He decidido mantener mi equipo. Es el momento de la justicia y una cuestión de ser respetuosos con los procedimientos judiciales y los tiempos que marcan”, ha sentenciado.