L'Ajuntament de Llíria licita la redacció del projecte de remodelació de la plaça Major i el seu entorn

L'Ajuntament de Llíria ha tret a licitació la redacció del projecte bàsic de remodelació de la plaça Major, així com el d'execució de les obres de la primera fase d'esta intervenció que comprén l'entorn del consistori, el mercat municipal i Ca la Vila.

Amb un pressupost de licitació de 50.000 euros per a esta assistència tècnica, el termini de presentació de propostes està obert fins al pròxim 13 de gener. L'actuació total, sobre una superfície de 6.660 m², preveu una inversió de 872.460 euros. I per a l'àmbit de la primera fase, que abasta 4.368 m², es destinaran 572.208 euros.

A més de l'oferta econòmica, es valorarà, entre els criteris d'adjudicació del projecte, la qualitat, les peculiaritats estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny per a les persones usuàries, i altres característiques socials, mediambientals, comercials i innovadores.

L'alcalde Joanma Miguel ha destacat que est projecte “pretén servir per a revitalitzar la plaça*Major, convertir-la en un espai urbà de convivència i d'ús públic, amb capacitat per a acollir diferents tipus d'activitats socials, d'oci, culturals i esportives a l'aire lliure, amb una concepció pensada en el vianant i el desenvolupament de l'entorn turístic i comercial”.

Esta iniciativa partirà de la base del concurs d'idees impulsat per la Regidoria de Mobilitat de Sostenible per a la regeneració urbanística de tot l'entorn. En este sentit, l'edil de l'àrea, Paco García, ha assenyalat que “volem posar en valor els monuments de la zona, com són Ca la Vila i l'església de l'Assumpció, creant majors espais per als vianants en el seu frontal i, en el cas de l'edifici consistorial, generant un espai sociocultural de primer ordre en el municipi”.