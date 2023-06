Les comarques valencianes són les de major bretxa de gènere en l'ocupació, les castellonenques les de menor. Així ho reflecteix la nova estadística 'Dones i Homes en la Comunitat Valenciana' de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE), la primera iniciativa que aglutina totes les dades estadístiques diferenciats per sexe en el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

En els extrems el Camp del Túria i la Safor són les que presenten la major bretxa de gènere respecte a la taxa d'ocupació en la Comunitat Valenciana, amb un 14,7%, seguides de la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents-Aiora i l'Horta Oest (manté la territorialització en vigor fins a 2023), que se situen per damunt del 14%. En el pol oposat es troben la Plana Baixa, amb un 4,3% i la Plana Alta, amb un 4,4%.

El nou servei recopila informació estadística de diferents àrees socials i econòmiques amb perspectiva de gènere. Així, aquesta operació pretén reunir en un únic lloc tota la informació pertinent de cara a descriure la situació de tots dos sexes en la Comunitat Valenciana i poder analitzar els avanços en el temps a favor de la igualtat, segons ha informat l'IVE en un comunicat.

L'estadística posa de manifest que en 2022 hi havia 91.300 dones parades de llarga duració enfront dels 64.900 homes en la Comunitat Valenciana.

Dins de l'àrea de mercat laboral, es poden trobar altres dades com per exemple els relacionats amb la salarització, en els quals apareix que en 2022 hi havia un 80,4% d'homes amb contracte indefinit, enfront del 74,7% de la població femenina.

D'altra banda, també inclou una àrea de ciència i tecnologia, en la qual es recull informació relativa als recursos emprats en R+D, la població ocupada en els sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia, graduats i graduades en estudis de ciències i tecnologies, o l'ús i l'equipament d'informació i comunicació (TIC).

Un exemple de les dades que l'IVE ha inclòs en aquesta àrea és l'ocupació en ciència i tecnologia, on els homes són els que ocupen la major part dels llocs de treball, ja que, segons les últimes dades, hi havia 22.362 homes ocupats en R+D i, 69.000 en els sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia, enfront de les 16.719 dones que hi havia en R+D i les 20.300 que hi havia en els sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia.

163 indicadors

L'IVE ha llançat aquesta eina amb un format nou que inclou, en un únic contenidor, totes les dades desglossades sobre dones i homes. Es tracta de fitxes de resultats navegables i interactives que ofereixen l'opció de descarregar-se la informació en diferents formats, entre ells, pdf, excel i csv.

'Dones i Homes en la Comunitat Valenciana' està organitzada en nou grans temes que abasten al seu torn 41 subtemes, amb un total de 163 indicadors, 112 representats en forma de gràfic, 20 mapes i 31 com a taules de resultats.

Entre les àrees socials i econòmiques s'inclouen dades sobre demografia i població, mercat laboral, salaris, ingressos i cohesió social, educació, salut, conciliació, ciència i tecnologia, delicte i violència, i poder i presa de decisions. En aquest sentit, cadascun dels subtemes es presenta a través de mapes interactius organitzats per comarques, gràfics i taules descriptives, segons el format de les dades utilitzades.

Cadascun dels subtemes que aborda té un caràcter diferent i presenta les seues pròpies peculiaritats. Alguns contenen dades d'una única font i altres de diferents fonts i amb diferents períodes d'actualització.

Així, amb l'objectiu de disposar d'indicadors el més actualitzats possible, l'IVE ha creat un calendari propi per a cada tema amb les dates previstes de publicació.

A més, de manera general per a cada indicador es mostra una evolució temporal àmplia, d'uns 15 anys sempre que les dades ho hagen permés.