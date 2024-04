Sogorb instal·la cambres en espais públics “per a aconseguir una ciutat més segura”

L'Ajuntament de Sogorb ha instal·lat càmeres de vigilància en diversos punts públics de la ciutat. Concretament, s'ha disposat un total 45 càmeres en diferents localitzacions, tant de vídeo vigilància equipades amb detectors de moviment en les instal·lacions municipals, així com de control de trànsit en diversos carrers i polígons industrials.

Aquesta iniciativa, a més de millorar el control del trànsit en el municipi, serveix igualment per a potenciar la prevenció d'actes delictius. Amb una inversió que supera els 50.000 euros, el projecte està dissenyat per a proporcionar una cobertura àmplia i eficient, permetent un seguiment en temps real des de la comissaria de policia i també a través de dispositius mòbils utilitzats pels agents locals. D'altra banda, està previst un increment amb 15 càmeres addicionals durant aquest any.

L'alcaldessa de Sogorb, M. Carmen Climent, ha destacat la importància d'aquesta mesura: “Estem compromesos amb garantir la seguretat i el benestar dels nostres ciutadans. A través d'aquestes càmeres i del seu monitoratge des de la central de la policia local, podem tindre una visió més precisa del que ocorre en tot moment, la qual cosa facilita una resposta ràpida i efectiva davant qualsevol incident”.