El conseller de Sanitat de Mazón declara una participació d’1,9 milions en l’empresa que va pagar a una trama corrupta

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha declarat una participació d’1.978.467,54 euros en l’empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, segons indica el portal de transparència de GVA Oberta. Es tracta d’una de les dues empreses del conseller de Carlos Mazón que va abonar pagaments injustificats a una trama presumptament corrupta que va saquejar 35 milions d’euros en adjudicacions públiques de la sanitat valenciana. Dues consultores de Marciano Gómez van abonar 37.400 euros a dues empreses instrumentals del cas Osvaldos, la presumpta trama liderada per Sergio Blasco, nebot de l’exconseller popular Rafael Blasco i exgerent de l’Hospital General de València. Els pagaments no estaven justificats, segons una interlocutòria del jutge instructor de la causa.

Gómez ha declarat una participació d’1,9 milions en la consultora, a més de 85.387,50 euros en accions de Telefónica. El conseller de Sanitat també anota 419.003,98 euros en fons d’inversions, una assegurança de vida de 48.080,97 euros i un pla de pensions de 63.055 euros, tots en el Banc Sabadell.

En l’apartat de “joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus”, el conseller declara 28.000 euros, a més de 56.499,44 euros en depòsits en comptes.

El conseller també posseeix béns immobiliaris (tres habitatges i sengles garatges a València) que sumen un valor cadastral total de 305.304,39 euros. La seua renda declarada per rendiment de treball ascendia a 83.402,88 euros, mentre que els rendiments de capital a penes sumaven 3.859,21 euros.

Marciano Gómez va declarar com a testimoni davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de València, encarregat de les perquisicions sobre el cas Osvaldos. El conseller va reconéixer que “no coneixia de res” les dues empreses a què va abonar els fons i que ho va fer per “indicació” de Sergio Blasco. El jutge indica que els pagaments no tenien “cap justificació documental”.

Gómez, huit dies abans del seu nomenament com a conseller, va cessar com a administrador únic de la consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una empresa especialitzada en el sector sanitari en què també figuraven els seus dos fills i la seua dona.