Ix a la llum el fons d’art de l’assagista Joan Fuster

Les obres de la col·lecció d’art de l’assagista Joan Fuster, llegada al poble de Sueca, ixen a la llum. L’Espai Fuster inaugura l’exposició “Fons d’art Joan Fuster: una visió inèdita”, que recupera desenes d’obres de la col·lecció que no s’havien mostrat mai al públic. La mostra se centra en la relació del destacat assagista amb artistes plàstics com Manuel Boix o Joaquín Michavila, a més de l’Equip Crònica, “bé com a amics, com a col·laboracions literàries o escrits sobre art”, explica el director de l’Espai Fuster, Salvador Ortells.

L’exposició, que s’emmarca en la celebració del centenari del naixement de l’escriptor, ha sigut inaugurada divendres (es mantindrà oberta al públic fins al mes vinent de juny) i descobreix les obres desconegudes de l’abundant col·lecció de Fuster, que, malgrat no ser un col·leccionista, va llegar dos centenars de peces que havia acumulat com a regals o compensacions per col·laboracions.

La mostra, comissariada per Enric Alforja, Aida Ferri i Rubén Gregori, ha tret del depòsit les peces desconegudes pel públic que completen la col·lecció permanent del museu. L’Espai Fuster ha dividit l’exposició en tres grans eixos: les arts plàstiques en els primers escrits de l’intel·lectual de Sueca, els projectes artístics i literaris amb il·lustradors i les relacions professionals i personals amb els artistes.

“Tractem d’explicar per què es va formar aquesta col·lecció i quina era la relació de Fuster amb els artistes”, assenyala el comissari Enric Alforja. “Moltes peces que li van regalar estan dedicades”, agrega.

El director de l’Espai Fuster, Salvador Ortells, destaca la importància de l’assaig El descrèdit de la realitat, editat per primera vegada el 1955, i que li va valdre l’acostament de nombrosos artistes interessats en la faceta com a crític d’art del polièdric intel·lectual valencià. “Li va valdre un cert prestigi entre artistes com a crític”, abunda el director de l’Espai Fuster.

“Joan Fuster ha sigut un motiu artístic, quasi com una icona”, afirma Ortells. L’exposició estarà oberta fins al mes vinent de juny.