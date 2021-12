Jeff, el rei de les bugaderies amb base a València, multiplica per tres els seus deutes amb entitats de crèdit

Jeff, la firma de franquícies de bugaderia amb base a València, ha multiplicat per tres els seus deutes amb entitats de crèdit, segons els comptes corresponents a l’any 2020 depositats en el Registre Mercantil. Si el 2019 declarava uns deutes de 775.526 euros, l’any en què es va iniciar la crisi sanitària per la Covid-19, l’empresa va registrar uns deutes de 2,3 milions d’euros. També declara uns deutes amb administracions públiques d’1,2 milions d’euros (davant dels 423.084 euros de l’any anterior).

L’empresa ha expandit la seua activitat, mitjançant societats dependents, a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, el mercat principal del grup que li aporta el 49% del total de les vendes (davant del 36% europeu). La firma ha registrat uns augments de capital per 12,2 milions d’euros i l’import de la xifra de negoci ha caigut fins a 4,5 milions d’euros davant dels 16 milions de l’exercici anterior. La firma també registra un resultat negatiu després d’impostos de 18,4 milions (1,6 el 2019), que justifica per la “forta dedicació de recursos tant tecnològics com de negoci a l’obertura de nous mercats”.

Això sí, malgrat la pandèmia, l’empresa fundada per Eloi Gómez, ha tingut un creixement ràpid amb la venda de 451 franquícies. Per a enguany, la firma s’havia posat com a objectiu penetrar en nous mercats a Amèrica del Nord i Europa, amb una previsió d’un creixement en vendes del 70% mitjançant una combinació d’entrada en nous mercats i noves línies de negoci”, segons indica l’informe de gestió. Jeff (anteriorment coneguda com a Mr. Jeff) pretén així vendre 2.500 noves franquícies enguany.

La firma “desplega la seua activitat principalment dins del sector de les empreses emergents, amb un alt component tecnològic, per cobrir una necessitat de la societat d’una manera nova”. Durant els mesos d’abril i maig del 2020, en ple confinament, l’empresa va signar préstecs amb entitats financeres per un import total de 3,7 milions d’euros, per reforçar la seua liquiditat.

La firma va passar, mitjançant campanyes de màrqueting en línia, de les bugaderies industrials a una mena de model de llavada exprés que recull la roba en el domicili del client i la torna neta i planxada. No obstant això, tal com va informar aquest diari, franquícies de tot el món han iniciat querelles contra l’empresa, especialment a Mèxic i Bolívia.

El Jutjat d’Instrucció número 3 de València va admetre a tràmit una querella contra la companyia Mr. Jeff España SLU i ha citat, com a querellat, Eloi Gómez, el seu fundador, i altres apoderats, a qui investiga per un presumpte delicte d’estafa pretesament comés contra més d’una desena de franquiciats a Espanya. Figuren 11 querelles de nacionalitat espanyola.

La Plataforma d’Afectats per Mr. Jeff i l’Associació Espanyola del Franquiciat (Aedef) van explicar en un comunicat que el procediment obert a València se suma a altres d’oberts contra l’empresa a Mèxic, Colòmbia, Xile, Bolívia, Portugal. No obstant això, fonts de la companyia van desmentir “qualsevol tipus de presumpta irregularitat” i van assenyalar que “es tracta d’acusacions greus i sense cap mena de fonament”.