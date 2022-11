La Línia 12 del tramvia de València travessarà l’avinguda d’Ausiàs March en superfície per arribar a l’hospital La Fe

L’ampliació de la xarxa tramviària de Metrovalència comença a definir-se amb l’aprovació dels traçats de les noves línies 11 i 12 i amb la prolongació de la 10, cosa que potenciarà el servei en tota la façana marítima i als barris del sud i donarà servei a un dels punts d’afluència més grans de la ciutat com és l’hospital La Fe. Els projectes eixiran a exposició pública abans de final d’any.

Fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Rebeca Torró han informat elDiario.es que la nova Línia 11 que unirà la Línia 10 amb la Marina de València, enllaçant amb la xarxa de tramvia en les línies 6 i 8 en les parades del Grau-la Marina i Neptú, eixirà de la rotonda existent en la confluència de l’avinguda del Saler i Antonio Ferrandis i continuara cap al nord-est pel Pont l’Assut de l’Or.

L’itinerari es manté pel carrer de Menorca i, en encreuar-se amb l’avinguda de les Balears, es proposaran dues alternatives quan els projectes isquen a exposició pública: la primera ofereix girar a la dreta i continuar pel carrer de Joan Verdeguer fins a arribar a l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, en direcció nord fins a les proximitats de l’edifici del Rellotge i seguir paral·lel al front marítim i connectar amb les línies 6 i 8.

La segona opció planteja un bucle tramviari que comprendria l’avinguda del Port i el carrer de Joan Verdeguer fins a enllaçar amb l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, i que igual que en l’altra opció, continuaria en direcció nord i en paral·lel a la façana marítima i connectar amb les línies 6 i 8.

Pel que fa a la Línia 10, que arrancaria des de la parada de Natzaret, creuaria el Pont de les Drassanes i arribaria a l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, fins a la parada del Grau-la Marina i acabaria en Neptú, igual que la Línia 11.

Per part seua, per a la Línia 12 que arribarà fins a l’Hospital La Fe s’ha presentat un traçat que ix des de l’actual Línia 10 per l’avinguda dels Germans Maristes, travessaria l’avinguda d’Ausiàs March, enllaçaria amb el carrer de l’Illa Cabrera i seguiria pel carrer de Vicent Marco Miranda i arribaria fins a l’avinguda de Fernando Abril Martorell, on està el centre hospitalari.

Fonts de Política Territorial han explicat que en les reunions de coordinació amb l’Ajuntament es va abordar la possibilitat que el traçat fora subterrani per sortejar un accés important a la ciutat com l’avinguda d’Ausiàs March, però finalment es va descartar l’opció perquè les rampes d’accés i d’eixida comportarien una barrera en els vials afectats.

Totes aquestes qüestions s’han anat negociant en diferents reunions que ha mantingut Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) amb tècnics de mobilitat i urbanisme de l’Ajuntament, prèviament a la trobada que va tindre a finals de l’any passat la conselleria, FGV i l’Ajuntament de València, en què va ser present l’alcalde. L’última reunió es va produir la setmana passada i hi van assistir la consellera Rebeca Torró, la gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, la vicealcaldessa Sandra Gómez com a portaveu d’Urbanisme i Giuseppe Grezzi com a regidor de Mobilitat, a més d’un assessor de l’alcaldia.