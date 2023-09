El Comité Econòmic i Social qüestiona la retallada d'ingressos per la bonificació de l'impost de Successions

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana qüestiona la rebaixa fiscal a les rendes altes del Govern de Carlos Mazón. L'organisme ha remés a les Corts Valencianes l'informe preceptiu sobre l'avantprojecte de llei que bonifica al 99% l'impost de Successions i Donacions, que només paguen les grans fortunes, i que implicarà una retallada de prop de 350 milions d'euros en els ingressos de les arques públiques valencianes.

L'informe arriba en vespres que el president i la consellera d'Hisenda, Ruth Merino, compareguen per a explicar noves mesures del que denominen el “alleujament fiscal”. El document recorda que s'ha constatat una falta de recursos generalitzada en les comunitats autònomes, especialment en la valenciana, que està a la cua en finançament per càpita i global, i recorda que els principis constitucionals marquen la progressivitat del sistema fiscal.

L'organisme també posa en dubte el càlcul de la Conselleria d'Hisenda, que xifra l'impacte de la rebaixa en 231 milions d'euros. “Atesos les dades d'execució pressupostària, la recaptació global de l'impost ha sigut substancialment superior en els dos últims anys, per la qual cosa el CES CV emplaça a la seua revisió”, indiquen.

Així mateix, consideren que no s'aporten dades suficients en matèries com les renúncies a herències -un dels arguments clau del PP, que assegura que nombroses famílies opten per no subscriure les herències per la pressió fiscal-, ni tampoc sobre l'impacte que té en la població la mesura.