El PP nega que es requalificarà horta per a construir habitatge a València després d’afirmar-ho el seu regidor d’Urbanisme

L’Ajuntament de València governat pel PP i per Vox, amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant, té previst promoure un pla per a fomentar la construcció d’habitatge nou com a mecanisme per a incrementar l’oferta i contindre així els preus, encara que, segons l’INE, la ciutat té 36.000 habitatges buits.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, va anunciar divendres en declaracions al diari Levante-EMV diverses mesures que es posaran en marxa entre aquest mandat i el que ve, si repeteixen al capdavant de l’executiu municipal, per a alliberar la quantitat més gran possible de sòl.

Entre aquestes, va destacar el desenvolupament dels plans urbanístics històricament embossats, com els de Benimaclet i el Grau, la posada a la disposició de solars públics destinats a habitatge per a edificar-los de la mà dels promotors privats i, en última instància, la requalificació d’horta no protegida.

Preguntat per elDiario.es sobre aquest últim aspecte, el portaveu del Govern municipal, Juan Carlos Caballero (PP), ho va negar rotundament: “No es toca el terreny de l’horta i prompte el regidor competent en la matèria explicarà i donarà compte d’aquest pla de construcció d’habitatges, però, com vostés saben, per a aquest equip de Govern l’horta és un valor en alça en aquest moment. A més, som capital verda europea i treballem per a la seua protecció i per a fer-la compatible amb l’activitat econòmica posant en valor els agricultors que tenim a la ciutat de València”.

Caballero va afegir que tenen “un mandat tant ciutadà com de la mateixa alcaldessa de posar-se en marxa a construir habitatge públic, ja que l’equip de Govern anterior només va ser capaç de construir-ne 14; aquest equip de Govern ja va posar en marxa 131 habitatges, amb la compra d’un edifici al Faitanar per a posar-lo a la disposició de les famílies a un preu assequible”. El portaveu va afegir: “Se n’han desbloquejat altres tants al Marítim i tenim el compromís des d’Aumsa de construir habitatge públic per a posar-lo a disposició a un preu assequible”.

Sobre aquest tema, la portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va assegurar que “el Partit Popular i la senyora Catalá volen aplicar les mateixes receptes que ens van portar a una de les crisis més grans del país, intentant enganyar els valencians i valencianes prometent resultats diferents; perquè l’objectiu real del PP no és contindre els preus de l’habitatge, sinó rescatar empreses constructores, ja que, per a contindre els preus de l’habitatge, té a la seua disposició mesures que pot aplicar immediatament com la Llei d’habitatge, la regulació dels apartaments turístics o la congelació dels preus de lloguer d’Aumsa, i no ho du a terme”.

Segons Gómez, una de les primeres mesures que ha anunciat Catalá per a contindre el preu de l’habitatge a la ciutat ha sigut renunciar a construir habitatge públic per a vendre sòl públic als promotors a canvi d’habitatge construït: “Això comporta la pèrdua de patrimoni públic i, amb això, la possibilitat de construir habitatge públic”, va dir.

“Durant els últims 8 anys, des de l’anterior govern es va redactar un pla d’habitatge des d’Aumsa per a la construcció de 327 habitatges públics, augmentant un 60% el parc d’habitatge públic, es va negociar amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) el finançament per a possibilitar-ne la construcció i es van redactar els projectes, es van obtindre les llicències i es van deixar construïts o amb les obres en marxa. La senyora Catalá certifica la seua incapacitat de gestió venent el sòl públic als promotors perquè construïsquen el que ella no pot o no sap. Caldrà estar vigilants perquè no es duga a terme cap pilota com les d’anteriors governs del PP, com la de la Tabaquera, en què es van valorar molt baix les propietats municipals i molt alt les de l’empresa constructora”, ha assegurat Gómez.

La líder dels socialistes igualment ha advertit de la intenció del PP de tornar a reclassificar horta per a construir habitatge. “Si alguna cosa ens ha ensenyat la crisi del 2008 és que, encara que s’urbanitze sòl infinitament i es construïsca més habitatge del necessari, això no ajuda a abaixar els preus. L’alcaldessa sap el que ha de fer, però no està entre les seues prioritats”, afirma la portaveu.

“El PP pretén camuflar un rescat de les empreses constructores com un favor a les famílies que no poden pagar el seu habitatge, mentre no utilitza les eines que té a la seua disposició, o apuja un 30% els lloguers públics”, ha afegit.