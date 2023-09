Ribera Salud dona per fet que continuarà gestionant l’hospital de Dénia sense que Sanitat ho haja confirmat

“Senyor conseller, diga’ns qui mana, vosté o el senyor Alberto de Rosa?”. Aquesta va ser la pregunta que va llançar el diputat de Compromís, Carlos Esteve, al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durant la seua compareixença en les Corts per a explicar les principals línies de treball del seu departament en la legislatura.

Alberto de Rosa és el director executiu europeu de Ribera Salud, l’empresa que gestiona el departament sanitari de Dénia, i germà de qui va ser senador del PP Fernando de Rosa.

Esteve va fer aquesta qüestió mentre mostrava a l’hemicicle una circular emesa per Ribera Salud en què anuncia el nomenament de María Pilar Navarro com a nova gerent del departament i la presentació a la Conselleria de Sanitat d’un pla estratègic per als pròxims cinc anys, el termini que preveu el contracte com a possible pròrroga de la concessió, amb una inversió prevista de 60 milions que, en part, ja s’havia d’haver executat en la construcció d’un nou centre de salut i en la millora de les instal·lacions d’atenció primària.

La publicació d’aquest document en què Ribera Salud gairebé dona per fet que continuarà gestionant l’hospital de Dénia cinc anys més es produeix abans que el conseller Gómez haja confirmat si tant aquest departament com el de Manises, el procés de reversió del qual va iniciar el Govern del Botànic pel fet d’estar en l’últim any de concessió.

De fet, Gómez, a més d’afirmar rotundament que el que mana en la Conselleria és ell, va insistir en la seua intervenció en el fet que la futura gestió dels departaments privatitzats dependrà del resultat d’una auditoria que ja s’ha encarregat, a pesar que un informe de la conselleria mateixa desaconsella prorrogar la concessió.

Gómez, va anunciar dijous que ja ha donat l’ordre per a iniciar les faenes de redacció dels plecs de manteniment de la concessió en els departaments de Dénia i Manises –els contractes dels quals expiren el 2024– “per a tindre-ho tot preparat” en cas que l’auditoria encarregada concloga que el procés de reversió iniciat pel Botànic ha de paralitzar-se. No obstant això, ha recalcat que “totes i cadascuna de les possibilitats estan obertes damunt de la taula”.

En aquest sentit, va remarcar: “Dic, vaig dir i diré que està oberta cadascuna de les possibilitats; dic, vaig dir i diré que no em precipitaré en la meua decisió, com va passar en la reversió de Torrevella, que va generar greus problemes atenció sanitària més enllà que estiguera bé o mal presa; i dic, vaig dir i diré que si es prorroga serà per un any revisable”.

L’oposició, durant el debat, va exigir al conseller que aclarisca quin serà el futur de la gestió d’aquests departaments, i sobre aquest tema Gómez els va retraure que només s’ocupen d’aquests departaments quan la seua preocupació són els cinc milions de valencians.

“Els ciutadans de Dénia i Manises han d’estar tranquils, perquè tindran la millor sanitat possible, perquè el debat no és sanitat pública o privada, sinó que el debat és sanitat ben gestionada o mal gestionada”. “La meua conselleria és com la Coca-cola, ideologia zero-zero”, va concloure.