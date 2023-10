Vox renuncia a oficiar casaments civils a València: “Les funcions recauen sobre els membres del PP”

“Des de Vox s’entén que, com que les delegacions de funcions de govern recauen sobre els membres del PP, aquesta funció, igual que les anteriors, també l’ha de delegar l’alcaldessa en ells i no en els regidors de Vox”. Així s’han pronunciat fonts del partit d’extrema dreta preguntades per elDiario.es pels motius pels quals els seus dos regidors i dues regidores a l’Ajuntament de València han renunciat de manera sobtada a oficiar casaments civils.

La negativa dels quatre representants de Vox es produeix quan acabava de publicar-se el calendari amb els regidors i les regidores de cada partit i amb els suplents per a cada dia de cerimònia des de dijous 5 d’octubre fins al pròxim 29 de desembre, cosa que obliga l’alcaldia a refer tota la programació.

La resposta del partit ultra descarregant la responsabilitat en l’alcaldessa del PP, María José Catalá, es pot interpretar com un avís del que pot ser un mandat ple de camps de mines si la primera edil no dona entrada en el Govern municipal als quatre edils de Vox.

Recentment, el portaveu municipal del partit d’Abascal, Juan Manuel Badenas, va reconéixer converses amb el PP en aquesta línia des de l’inici del mandat i Catalá mai ha tancat la porta a aquesta opció, encara que fins ara ha tractat d’evitar-la. La negociació de les ordenances fiscals i dels pressupostos municipals que es dona en aquests moments entre tots dos partits pot ser el punt d’inflexió perquè els populars necessiten els vots favorables de l’extrema dreta per a tirar-los avant.