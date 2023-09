Catalá, sobre la opción de quedarse en el viejo Mestalla: “Podría ser una solución, pero entonces, ¿qué hacemos con el nuevo estadio?”

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado este lunes a preguntas de elDiario.es sobre el contenido de los últimos contactos que ha mantenido el Ayuntamiento con el Valencia CF para avanzar en una solución para finalizar el nuevo estadio, cuyas obras llevan 14 años paralizados, y sobre la opción de quedarse en el viejo Mestalla, el más antiguo de España con 100 años recién cumplido y que se ha convertido en un referente turístico en la ciudad.

Sobre el contenido de las reuniones con los actuales gestores de la entidad, cuyo máximo accionista es el magnate de Singapur Peter Lim, Catalá ha comentado que “es mucho más prudente y respetuoso hacer algo que no hicieron conmigo y es que se enteren antes los grupos de la oposición que los medios de comunicación del contenido y formato de la reunión”. La última se produjo la semana pasada, tal y como avanzó el diario Las Provincias.

Según la alcaldesa, “cuando se empiece a trabajar en esas reuniones con la oposición daremos la información” y ha recordado que ella cuando estaba en la oposición “siempre pedí información y nunca me la dieron, pedí ser parte de la solución y nunca me invitaron a serlo y yo no voy a ser igual”. Desde la oposición han confirmado que ya se han producido contactos para cerrar fechas para las primeras reuniones.

En cuanto a la opción de quedarse en el viejo Mestalla y renunciar al nuevo estadio, viable si hubiera voluntad política e institucional tanto del Valencia CF como del Ayuntamiento como ha informado este diario y preferida por un 79% de la afición según una encuesta habilitada en la red social X (antes Twitter), Catalá ha comentado: “Del nuevo y el viejo Mestalla la solución tiene que ser global. Podría ser una solución dejar el viejo Mestalla pero, ¿qué hacemos con el nuevo, qué hacemos con eso, lo demolemos? Yo creo que hay que dar una solución global, no digo que opte por ninguna en concreto, digo que cuando se dice con añoranza, que lo comparto, que el viejo Mestalla es un sitio estupendo hay que tener en cuenta que hay una sentencia judicial que hay que ejecutar y si optáramos por esa opción, habría que ver qué hacemos con el nuevo estadio. Al final ese es uno de los principales accesos a la ciudad que es la tercera ciudad de España, que pretende ser la segunda, y aquello bonito no está”.

La portavoz municipal adjunta de Compromís, Papi Robles, ha comentado al respecto que “para Compromís el eje ha sido siempre hacer lo que sea mejor para esta ciudad y esto se puede negociar de una forma abierta y no oscurantista como está haciendo el PP, recordemos que ellos dijeron que se iba a negociar todo de forma abierta y lo que nos hemos encontrado es que lo hacen a escondidas”.

Robles ha añadido que “cuando cuenten y expliquen de una forma abierta podremos empezar a hablar, evidentemente el Valencia CF debe cumplir con los acuerdos que tiene con esta ciudad, porque aquí no se regala nada a ningún empresario, bueno igual la señora Catalá sí” y ha recordado: “Este Valencia CF no estaría en la situación que está si estuviera más participado por la afición y desde Compromís así lo hemos reclamado porque queremos una modificación de la Ley del Deporte para que la afición sea la propietaria de su propio equipo”.

Sobre la posibilidad de quedarse en el viejo Mestalla renunciando al nuevo, Robles ha comentado que “todo esto es una cuestión urbanística, pero nosotros siempre caminaremos en lo que sea mejor para la ciudad”, aunque ha reconocido que “dar marcha atrás cuando tenemos una macro estructura de hormigón construida se hace difícil, pero cuando tengamos la información podremos hablar”.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha criticado que “solo cuando el grupo socialista denunció que Catalá estaba manteniendo reuniones en secreto con Meriton, como ella misma explicó, ha sido cuando nos han llamado para pedirnos una reunión” y ha añadido que “aquí la realidad de todo esto tal y como ella dijo se han mantenido reuniones en secreto con Meriton y nosotros estamos muy preocupados, no nos gusta cómo es está encarando este tema porque ella misma dijo que iba a dejar en manos del máximo accionista el plazo para acabar el nuevo estadio y esas cuestiones nos importan y nos preocupan porque para nosotros lo esencial es no dar oxígeno al máximo accionista que está llevando al club al peor momento de su historia”.