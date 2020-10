Vox convoca de tapadillo una manifestación en coche para el 12-O: "Como no se han pedido permisos, no puede convocarse una caravana como tal"

Este lunes coches con banderas rojigualdas convocados por Vox volverán a desfilar a mediodía lentamente y a bocinazo limpio por las calles de las principales ciudades españolas en protesta contra el Gobierno. Aunque esta vez la convocatoria sea de tapadillo. La formación de extrema derecha, según explica la diputada de Vox en las Cortes Valencianas Llanos Massó en un audio al que ha tenido acceso elDiario.es, no ha solicitado ningún tipo de permiso. "No hay una convocatoria oficial, se sale sin itinerario porque como no se han pedido permisos, no puede convocarse una caravana como tal. Entonces de lo que se trata es que en las ciudades la gente salga a las arterias principales pues con su coche y con su bandera. Como que no se convoca un acto sino que simplemente se anima a los ciudadanos a que salgan con su coche, se va a hacer en todos los municipios", explica Massó en la grabación enviada a los afiliados de Castelló.

El partido ha enviado un correo electrónico a los afiliados en el que convoca "a todos los españoles a recorrer en coche o moto las principales calles y plazas de su ciudad" contra el "Gobierno criminal y totalitario de Sánchez e Iglesias". El e-mail adjunta un cartel de la convocatoria que incluye el logotipo de Vox.

Massó, tras reunirse con el resto de homólogos provinciales del partido de extrema derecha , aclara en el audio: "No es como la otra vez que convocamos a todo el mundo en las capitales. (...) Es circulación espontánea, o sea que no hay una caravana".

Los cargos de primera línea de Vox tendrán un papel secundario en la protesta de coches. "No está encabezada por nosotros; así como la otra vez los diputados nacionales estaban, el resto de cargos electos también. Esta vez, no. Esta vez los cargos electos y orgánicos del partido van a título individual con su coche", explica Massó en referencia a la última convocatoria de protesta motorizada contra el Gobierno del pasado 23 de mayo.

"Lo que nos toca es mover esa invitación a salir; no es, como digo, un acto convocado", insiste la líder provincial en Castelló y diputada autonómica, que solicita a los afiliados "mover el cartel que nos han enviado desde la nacional que, como digo, es un llamamiento a la población en general a que salga, no hay que tener ningún tipo de organización, esta vez no necesitamos voluntarios, no necesitamos comunicar a nadie y, simple y llanamente, (..) se trata de demostrar el hartazgo de la ciudadanía con este Gobierno".