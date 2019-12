València presenta siete informes que avalan una nueva evaluación ambiental para la ampliación del Puerto

El Ayuntamiento de València ha presentado siete informes municipales al periodo de alegaciones abierto tras publicar el Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto de montaje y explotación de la ampliación norte del Puerto de València presentado por Terminal Investment Limited (TIL), filial de MSC, única compañía que se presentó al concurso abierto para optar a la concesión por un plazo de 50 años.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha comentado tras la reunión del comité asesor del Puerto de València en la que también ha participado el presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Aurelio Martínez, que los documentos se aprobarán este viernes en la junta de Gobierno local y porteriormente se remitarán al organismo portuario.

Según ha explicado Ribó, los informes parten de los servicios municipales de Urbanismo, Albufera, Playas, Movilidad y Emergencia Climática, y están complementados además con otros dos del secretario municipal de Urbanismo y de la Universidad Politécnica.

El alcalde ha explicado que aunque todos hacen apuntes, los de Movilidad, Playas y Emergencia Climática son los más concluyentes: "algunos de los informes consideran que existen una serie de afecciones se deben estudiar y que implican la necesidad de que se haga una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA)".

Al respecto, el responsable de la APV, Aurelio Martínez, ha rechazado ante Ribó la posibilidad de solicitar una nueva (DIA) porque consideran que la del año 2007, pese a los cambios que ha habido en el proyecto, está vigente, y porque supondría paralizar la ampliación entre tres y cinco años lo que implicaría en su opinión que TIL renunciaría al proyecto, con una inversión privada estimada en 800 millones de euros.

"Me consta que hay personas que quieren la DIA no porque les preocupe mucho el tema ambiental, sino porque lo que quieren es paralizar el proyecto porque no quieren que se haga la ampliación y eso yo no lo puedo consentir", ha afirmado Martínez.

El responsable de la APV ha ofrecido a cambio solicitar a una agencia externa que estudie si el proyecto necesita "algún tipo de adaptación y las conclusiones que salgan se pueden asumir perfectamente, pero sin que se paralice el proceso de la ampliación".

Sin embargo, Ribó ya rechazó esta opción cuando tras el consejo de administración en el que votó en contra de inciar los trámites de la adjudicación del proyecto a TIL.