El PP propone que Alcoi pague 3.000 euros a una fundación afín sospechosa de corrupción para optar a ser Ciudad Europea de la Navidad

Un regalo con sorpresa. Eso es lo que parece esconder la propuesta del Partido Popular, cuyo grupo municipal de Alcoi elevará en el pleno del próximo lunes una moción para que el municipio sea Ciudad Europea de la Navidad en el año 2020, una distinción que a su vez está promovida por la Fundación Iberoamérica Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE) cuyo presidente, Pablo Izquierdo, fue diputado del Partido Popular y ex responsable de Prensa de José María Aznar.

El grupo municipal de Guanyar Alcoi ha alertado que dicha fundación guarda relación con “numerosos nombres vinculados al PP”, y que cuenta con “una larga lista de irregularidades con denuncias de los propios trabajadores que alertaban de manipulaciones de facturas para justificar gastos de subvención en cooperación internacional”.

En concreto, y como ha podido comprobar este diario, además de Izquierdo, fue vicepresidenta de CIPIE la mujer de Aznar, Ana Botella, y en su junta directiva aparecen nombres como Ángeles Alarcó Canoso, ex esposa de Rodrigo Rato; Mercedes Fernández González, ex delegada del gobierno en Asturias; José Manuel Peñalosa Ruiz, ex diputado del PP o Antonio Martín Duarte, asesor de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana. “Esta información es absolutamente contundente, demostrando que esta fundación es un organismo altamente politizado con personajes de dudosa reputación”, ha explicado la portavoz del grupo municipal de Guanyar, Estefanía Blanes.

Por lo que respecta a las sospechas de corrupción, la agrupación de izquierdas se hace eco de varias noticias de la Cadena Ser que en 2004 publicó que Pablo Izquierdo cargó el alquiler de un piso de lujo junto al Paseo del Prado de Madrid a la cuenta de la ONG que preside. Los vínculos de CIPIE llegaron hasta el propio Aznar cuyo gobierno le otorgó en sus ocho años de gobierno 20 millones de euros, según este medio. Asimismo, la Ser también avanzó que la Unión Europea había abierto en aquel año una investigación a la Fundación tras las sospechas de que estaba reteniendo 70 millones de pesetas en subvenciones comunitarias destinadas a El Salvador, una noticia que llegaba después de que se supiera que había alterado sus estatutos “para ser subvencionada”.

Con estas informaciones, Blanes rechaza que Alcoi deba adherirse a esta red de Ciudades Europeas de la Navidad, cuyo coste para ser candidata asciende a 3.000 euros, según las bases regulatorias. De hecho, Guanyar había sido el único grupo que se había negado a respaldar en la Junta de Portavoces la propuesta del PP, que pretendía de esta forma transformar la moción en declaración institucional.

Preguntado al gobierno local del PSPV-PSOE, reconocen que “probablemente” pasen de votar que sí a dar el no, una decisión que desvelarán este viernes cuando corroboren las acusaciones. Compromís, por su parte, afirma que están estudiando las informaciones y que también darán una respuesta este viernes. Por lo que respecta al PP, su alcaldable Quique Ruiz asegura desconocer “cualquier tipo de vinculación política en cuestión” y añade que “lo importante es que Alcoi pueda conseguir esa distinción”. Sobre el coste de 3.000 euros para optar a esta red europea, el responsable del PP afirma que “al final lo importante es que la repercusión positiva que puede tener en concepto de publicidad es superior al coste” que traería.

Por último, Ruiz recuerda que esta iniciativa “viene avalada por el Parlamento Europeo”, cuyo presidente, Antonio Tajani –del grupo del Partido Popular Europeo-, se reunió con el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez –también del PP- tras el reconocimiento de Capital Europea de la Navidad 2018. Otra de las ciudades elegidas en la edición de este año, junto con Lieja (Bélgica) y Valkenburg (Holanda) fue Medina de Rioseco (Valladolid), gobernada por la formación conservadora.