La empresa familiar confía en un moderado aumento de actividad económica con una limitada creación de empleo

Valencia acoge desde el pasado domingo el XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un acto que se celebra en el Palacio de Congresos y cuenta con la presencia de más de setecientos empresarios. La cita, que para la jornada de clausura de este martes contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido inaugurada por el rey Felipe, quien ha estado acompañado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Francisco Riberas.

Los participantes en el congreso han respondido a una encuesta sobre su percepción de la situación económica actual. Entre los datos más significativos, un 57% de los participantes consideran que a corto y medio plazo se producirá un moderado aumento de la actividad económica con una limitada creación de empleo. Este porcentaje es sensiblemente inferior a la respuesta que ofrecieron en 2017 (82% se decantó por esta opción). Por el contrario, un 41% de los encuestados cree que el crecimiento será frágil y que no crecerá el empleo.

Los empresarios también consideran necesario un pacto por la educación y la formación por delante de un acuerdo por la simplificación fiscal y administrativa, por el modelo territorial o las pensiones; y sobre los riesgos que pueden lastrar la economía española en los próximos años, han situado, por este orden, el endeudamiento público y la política fiscal y la falta de reformas estructurales muy por delante de los retos digitales o el entorno económico internacional.

En cuanto a sus perspectivas de cara al próximo año, un 64% de los encuestados prevén un aumento de ventas (en 2017 el porcentaje alcanzó el 73%) mientras que el 28% calcula que las ventas serán similares a las del presente ejercicio. De producirse un incremento de beneficios, la inmensa mayoría de los empresarios (el 67%) no duda que llevará a cabo una reinversión. Y por lo que respecta a la plantilla de acuerdo a estas previsiones, el 47% considera que se mantendrán los niveles de empleo actuales y el 46% que realizarán nuevas contrataciones (porcentaje que se ha reducido respecto a 2017 en seis puntos). Además, el 80% de los participantes prevén aumentar su inversión en España en 2019 -tan sólo un 25% de los asistentes al congreso tienen un porcentaje de facturación superior al 45% en el extranjero-.

Un 43% cree que la imagen de los empresarios en general es positiva, mientras que un 49% considera que es negativa, unos índices que varían cuando se refieren a la figura del empresario familiar (un 68% cree que es positiva). Para mejorar esta imagen, opinan que deben comunicar mejor lo que representa el empresario y su aportación y educar en valores empresariales.

28% del PIB y 1,2 millones de empleos

Riberas, quien ha comenzado su intervención alabando la figura de Felipe VI como "símbolo de estabilidad en estos momentos tan complejos que estamos viviendo" y la Constitución en su cuarenta aniversario, ha apuntado que son más de 1.200 empresas familiares en España que generan en 28% del Producto Interior Bruto (PIB) español y 1,2 millones de empleos, "en España y fuera de nuestro país". En la Comunitat Valenciana suponen el 76% del PIB autonómico y el 85% del empleo. "Tenemos un fuerte compromiso real, arraigo, que se traduce en la generación de empleo y en inversiones en el entorno", ha dicho.

El presidente del IEF ha lamentado que la tasa de paro en España, a pesar de haber siete millones más de trabajadores que hace 40 años (cinco millones y medio de ellos mujeres), sigue siendo "sustancialmente" más elevada que la media de la Unión Europea. Así, ha hecho un llamamiento al sector para ver cómo se puede mejorar: "las empresas familiares podemos y debemos aportar soluciones". Por último, ha llamado la atención sobre el hecho de que la imagen de las empresas "no es buena, incluso se ha visto dañada", cuando su crecimiento "es bueno y no negativo, no hay que ocultarlo", al tiempo que ha hecho un llamamiento a invertir para generar riqueza".

El president Ximo Puig, por su parte, ha destacado el compromiso de la empresa familiar, a la que se ha referido como "gran pilar económico" que posibilitat la generación de empleo: "la Comunitat Valenciana es un territorio amigo de las empresas y de los buenos empresarios".

El rey Felipe VI junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, la ministra de Industria, Reyes Maroto, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco Riberas, y otros empresarios. @generalitat

Las fronteras, "un freno al progreso"

El jefe del Consell también ha querido lanzar un mensaje en clave político: "las fronteras son un freno al progreso", y ha reclamado que España debe "garantizar la singularidad de los territorios pero también asegurar la igualdad entre los ciudadanos", en una clara referencia a la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica. Por lo que respecta a la crisis territorial, Puig ha exigido "políticas audaces" que acaben con "confrontaciones estériles". "Es tiempo de encontrar salidas, y la respuesta no será ni el soberanismo ni la recentralización", ha apuntado, para señalar que es mejor estar "juntos y unidos" contra el Brexit o el auge de los extremismos.

Por último, Felipe VI ha resaltado a las empresas familiares como "actores económicos muy relevantes", y que condicionan "las relaciones laborales, los sueldos, la inversión en I+D+i, la apuesta por la formación durante toda la vida laboral, la captación del talento, las posibilidades de digitalización...".