El PP descarta de entrada a Vox en Alicante y el PSOE pone en cuarentena a Compromís en Elche

Un día después de las elecciones locales, Alicante y Elche se debaten entre los posibles pactos de gobierno. En el caso de la capital de provincia, el grupo del PP de 9 concejales les ha dejado un escenario propicio para gobernar con Ciudadanos, que baja de 6 a 5 ediles, o en solitario.

Pero ambas fuerzas no suman mayoría absoluta, se quedarían en 14 asientos y necesitan uno más. Pese a que Vox ha irrumpido con 2 ediles, el primer edil les ha cerrado la puerta a un equipo de gobierno a la andaluza. El argumento esgrimido por Luís Barcala es que no han escuchado propuestas a “nivel local” del partido que encabeza en Alicante Mario Órtola, y las que sí han escuchado “son las autonómicas, y no es que sean muy inspiradoras para trasladarlas al Gobierno municipal”.

Por ello ha vuelto a tender la mano al partido naranja de Mari Carmen Sánchez, cuyas expectativas de dar el sorpasso al PP han quedado muy lejos de la realidad. No obstante, antes Barcala ha recordado su discurso de la campaña electoral: “estamos preparados para gobernar si hace falta en minoría, como partido más votado”, al tiempo que ha resaltado que “si no se puede conformar una mayoría absoluta llegaremos al Pleno de investidura o bien para gobernar en solitario, o con un pacto de Gobierno que ya lo dije ayer yo le ofrezco a Ciudadanos, lo hice hace un año y no hago más que ser coherente con lo que hace un año vengo sosteniendo”, ha afirmado.

“Todos sabemos que a través de la Junta de Gobierno es mucho el volumen de gestión que se saca adelante y por tanto es el trabajo del día a día el que lleva el peso de la gestión de la ciudad. Y el Pleno es muy importante para los asuntos trascendentales como son los urbanísticos, los de ordenanzas y reglamentos, por lo que es en el Pleno donde buscaremos el respaldo para obtener las mayorías para sacarlos adelante. Pero en el día a día lo hemos estado haciendo con ocho y cuanto más amplia sea la mayoría más trabajo podremos desarrollar”, ha subrayado el alcalde.

Y es que en Alicante va ganando fuerza la posibilidad de que Barcala no tenga socios de gobierno. En ese sentido ha querido recordar que, como se ha visto en los debates electorales, “eran muchos los puntos de encuentro en asuntos claves para la ciudad como la Limpieza, la próxima contrata de basuras, el transporte, los planes estratégicos para generar una industria digital implantada en Alicante, el desarrollo de los polígonos industriales… la lista es interminable de asuntos que eran muy coincidentes”.

Aun así, Luís Barcala ha insistido en que su voluntad es reunir con todos los grupos políticos con representación de cara a la investidura “y obtener su respaldo como alcalde”. “Hemos gobernado en minoría con ocho, y podemos gobernar con 14 con mucha más holgura”, ha vaticinado.

Elche

Menos comedido se ha mostrado el alcalde de Elche Carlos González en su intervención postelectoral con los medios. Sus siglas, el PSPV-PSOE, se han disparado en la ciudad desde los 8 ediles de 2015 a los 12 actuales. De hecho, González ha comenzado destacando que Elche es la décima ciudad española donde el PSOE ha logrado el mejor resultado, con 37.000 votos y el 36% del total, es decir, por encima del porcentaje medio del partido que se ha quedado en un 29%.

Pero al PSOE le faltarían dos ediles para alcanzar la mayoría absoluta y de momento González está sopesando gobernar en minoría. Lo recordó la noche electoral que ese era el escenario que pedía en campaña y ahora necesitaría del apoyo de los dos ediles de Compromís, que ha perdido otros dos regidores, o Ciudadanos, que se ha dejado uno hasta quedarse también en dos, para la investidura del 15 de junio.

“Hemos pedido más confianza a los ilicitanos para tener más autonomía. Y ahora abrimos un periodo para la reflexión serena. No es frivolidad ni indecisión. El PSOE, los concejales y la dirección tenemos que hacer una reflexión sosegada", se ha limitado a decir. De momento acudirá en la tarde del lunes a una reunión de la comisión ejecutiva nacional del PSPV para analizar con el resto de miembros los resultados.

Por su parte, Compromís insistió en la noche del domingo electoral que esperaban a que González les tendiera la mano a un gobierno progresista, pero en la mañana de este lunes el primer político al que ha llamado el primer edil socialista no ha sido Mireia Mollà, sino Jesús Pareja, su socio de gobierno en estos tres años -junto con la coalición valenciana- y con el que se ha tomado un café después de que quedara sin representación.

González sí que ha propiciado un posterior encuentro con un representante de la ejecutiva de Compromís y próximamente seguirá contactando con el resto de fuerzas, entre ellas, Ciudadanos, partido que en la práctica ha sido un socio externo en el mandato 2015-2019 apoyando tres de los cuatro presupuestos municipales llevados a pleno y ese es el escenario que busca González, “gobernar con autonomía”.