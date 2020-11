Los sindicatos exigen a Osakidetza una "verdadera" negociación y esta anuncia un aumento de 196 plazas en atención primaria

La dirección de Osakidetza ha presentado a los sindicatos un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la atención primaria, entre las que se encuentra la creación de 196 nuevas plazas para este ámbito asistencial, así como el reconocimiento de un complemento específico para el personal de sus áreas administrativas equivalente a un aumento del 4% de su retribución. Estas propuestas, que han sido planteadas en la reunión de la Mesa Sectorial de Osakidetza, reafirman el "compromiso" del Departamento de Salud con el impulso de la atención primaria, según ha afirmado el Gobierno autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Siete muertes más en 48 horas en las residencias vascas, donde hay 475 casos activos y un nuevo foco en Sanitas Miramon

Saber más

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT han exigido a Osakidetza una "verdadera negociación sectorial" y han denunciado el "absoluto ninguneo" por parte del Servicio Vasco de Salud a la mesa sectorial, de la que se han levantado tras conocer que el Gobierno había enviado a los medios de comunicación y a toda la plantilla "una nota de prensa haciendo una valoración de la reunión que se estaba produciendo en ese momento y dando a conocer contenidos que ni siquiera se habían planteado todavía".

En un comunicado, recogido por Europa Press, han indicado que en la reunión de este jueves se ha constatado que, a pesar de que haya cambio de caras en Osakidetza, "las prácticas siguen siendo las mismas de siempre: falta de negociación, falta de diálogo, imposiciones unilaterales y el más absoluto de los ninguneos a los sindicatos y al conjunto de la plantilla". Los sindicatos han recordado que ayer ya denunciaron que, "una vez más", Osakidetza les había "impuesto el orden del día y el contenido de la reunión" y que, "también una vez más, se estaba ante una Mesa vacía de contenido que no incluía ni una sola de las reivindicaciones de la intersindical", reivindicaciones que les ha llevado a movilizarse. "Ello, a pesar de que habíamos solicitado expresamente la inclusión de las mismas. En definitiva, la reunión no incluía ni una sola propuesta o medida que abordara los problemas estructurales y de calado que tiene el sistema sanitario público y que son consecuencia de las políticas de recortes de los últimos años", han apuntado.

Las centrales sindicales han señalado que, en el encuentro de hoy, han podido "constatar cada uno de esos extremos y no sólo eso", sino que han podido comprobar que, a pesar del "cambio de caras en el Departamento de Salud y en la propia Osakidetza, las prácticas siguen siendo las mismas de siempre". En este sentido, han denunciado que, cuando apenas habían tratado el primer punto del orden del día y estaban abordando el segundo de ellos, Osakidetza "ya había enviado tanto a la prensa como a la totalidad de la platilla, una nota en la que valoraba una reunión que todavía no había terminado y hacía públicos unos planteamientos que todavía no los había dado a conocer en la Mesa". "Ha valorado la reunión sin ni siquiera haber escuchado a los sindicatos. Estamos ante una actitud intolerable, máxime si tenemos en cuenta que llueve sobre mojado y que, con carácter habitual, nos enteramos por los medios de comunicación de medidas y cuestiones que Osakidetza debería llevar a la Mesa, pero que adopta de forma unilateral sin tener en cuenta, en ningún caso, a la representación de los trabajadores", han añadido.

Equiparación salarial

En la reunión de la Mesa, se ha informado a los sindicatos sobre el "refuerzo" de profesionales realizado por Osakidetza en los últimos meses en la atención primaria, una apuesta que se traduce en el incremento de 196 plazas en la plantilla de esta área. Desde el Departamento de Salid se ha recordado que la ejecución de este incremento de plantilla comenzó el año pasado, y que para finales de año se prevé que ya estén en servicio 151 nuevas plazas. Además, en el transcurso de 2021 se iniciara el proceso de implantación del las plazas pendientes (45) hasta llegar al total de 196.

Por otra parte, Osakidetza ha presentado a los sindicatos la propuesta de equiparación salarial del personal de las áreas administrativas de atención primaria con el personal administrativo que trabaja en otros ámbitos asistenciales de la atención hospitalaria y extrahospitalaria. Esto supone --según ha informado el Gobierno autonómico-- el reconocimiento de un complemento específico para el personal de las áreas administrativas de atención primaria equivalente al aumento de un 4% de su retribución. En la Mesa Sectorial, Osakidetza ha propuesto otras nuevas medidas encaminadas también a fortalecer la atención primaria. Entre ellas, se encuentra la creación de una Subdirección de Atención Primaria dentro de la Dirección Asistencial Sanitaria de Osakidetza, destinada a "mejorar la coordinación y dotar de un espacio propio" a este tipo de asistencia.

Además, se ha presentado un plan para reducir las tareas burocráticas en las consultas, así como medidas relativas a inversiones y equipamiento, como la culminación de obras de mejora en centros de salud por un importe de 14 millones de euros antes de que termine el año. También se ha dado a conocer que en los presupuestos del próximo año se incorporará una previsión de nuevas inversiones en atención primaria por importe de 21 millones de euros.