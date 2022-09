Vitoria celebra diez años de capitalidad verde europea pero se pone deberes para seguir siéndolo en 2030

El alcalde en 2010, Patxi Lazcoz, recuerda aún vivamente el viaje de una delegación institucional a Estocolmo, al mismo lugar en que se entregan los premios Nobel. Los emisarios vitorianos volvieron de Suecia con el galardón de 'green capital' o capital verde europea para Vitoria, que regentó ese título en 2012 pero que anhela conservarlo a perpetuidad. Un seto vegetal en medio de la más icónica de las plazas, la de la Virgen Blanca, recuerda a los turistas aquel espíritu. En los próximos días se conmemora ese décimo aniversario y, en paralelo, el Ayuntamiento ha pasado la ITV ambiental a la ciudad para posicionarla para que siga siendo una capital verde en 2030. Así, se ha presentado un documento titulado 'Agenda Urbana 2030 de Vitoria-Gasteiz', todavía en su versión no definitiva, que establece un presupuesto de casi 900 millones de euros en los últimos años para apuntalar las fortalezas verdes y aprovechar oportunidades, pero también para superar las debilidades y amenazas.

Aquel espíritu 'green', cultivado por todos los alcaldes de todos los partidos políticos (PNV o EA en el caso de José Ángel Cuerda, el PNV de Gorka Urtaran, el PP de Alfonso Alonso y Javier Maroto y el PSE-EE de Lazcoz), se fundamentaba no solamente en la abundancia de parques y jardines sino, sobre todo, en los altos niveles de calidad de vida. Ahora, en 2022, la ciudad presume de que un 76% de sus habitantes -unos 250.000- tienen a menos de 600 metros de su casa equipamientos deportivos, culturales, educativos y sanitarios. A cada vitoriano le corresponden 46 metros cuadrados en zonas verdes dentro de un término municipal amplísimo con una corona o anillo verde que circunda a todo el casco urbano y amplias zonas de bosque, cultivo y montaña en la zona rural. Vitoria es tan grande que, técnicamente, está a la vez en medio de Álava y linda con Castilla y León, en concreto con el enclave de Treviño. Tiene también una red principal de 92 kilómetros de carriles-bici -casi la distancia entera hasta Pamplona- y otros 55 kilómetros de red secundaria. El 47% de la energía que se consume es de origen renovable. Y apenas el 0,14% de los suelos están potencialmente contaminados.

Preguntada la ciudadanía en una encuesta que se adjunta al informe, valoran la “proximidad” a zonas verdes, pero ven como problema las emisiones de la industria -se destacan los “malos olores” en algunos polígonos- y se ponen como deberes mejorar la eficiencia energética de las viviendas e impulsar el transporte público para ir reduciendo el uso de los vehículos privados.

Y el propio documento recoge otros puntos grises en la ciudad verde. El 6% de la población padece “contaminación acústica” vinculada a espacios de ocio y hostelería, el patrimonio arquitectónico está mal conservado, en el centro las zonas verdes se reducen a una décima parte y, sobre todo, inquieta la falta de cohesión en los nuevos barrios (Salburua, Zabalgana o Aretxabaleta) con grandes parcelas vacías y mucha menos densidad que la ciudad denominada “intrarronda”, esto es, dentro de la antigua circunvalación. El propio alcalde Urtaran cifró en marzo en 50 millones el coste adicional en servicios para Vitoria por el urbanismo “expansionista”. “Es una ciudad que difícilmente se puede sostener en el futuro. Ha crecido mucho en expansión pero no tanto en población. Y éste es uno de los motivos de incremento del gasto corriente. Eso no nos permite hacer grandes inversiones. [En los nuevos barrios] Hay que pasar la barredora, recoger la basura, mantener las zonas verdes, poner alumbrado o llevar transporte urbano. Genera una serie de gastos que hacen de la ciudad poco sostenible”, aseveró. Siguiendo con su ejemplo de las barredoras, indicó que la misma máquina que paga Vitoria para una calle con 10 vecinos en Donostia lo hace para 30 y en Bilbao para 100. “Eso no nos permite hacer grandes inversiones”. Vitoria es 6,7 veces más extensa que Bilbao y 4,6 veces más que Donostia.

En Vitoria hay 496 vehículos por cada 1.000 personas pero solamente 0,45 de esos 496 son eléctricos. Hay un poste de recarga por cada 12.500 personas. El 54% de los desplazamientos se hacen andando, el 23% en vehículo privado, el 12% en bicicleta y el resto en transporte público. Sobre los coches se alerta del problema de las dobles filas en algunos colegios, particularmente en los privados. Sobre los autobuses se indica que la compañía municipal, Tuvisa, presenta una flota “antigua y obsoleta”. Incluso se incluye en el capítulo de “amenazas” la llegada del AVE, unas inversiones multimillonarias que acumulan años de retraso pero que cuentan con firme respaldo institucional. Ahora mismo el viaducto incompleto se agota al norte, en Eskalmendi, y hay pendiente una gran curva sobre Arkaute hasta la estación central (la de Eduardo Dato) y también las conexiones hacia Burgos y quizás también hacia Pamplona, si no se opta por otra opción por Gipuzkoa. Como tendencia, ha caído ocho puntos el uso del coche entre 2006 y 2019 y ha crecido tres el del transporte, coincidiendo con la llegada del tranvía.

Cada vitoriano consume 168 litros de agua al día. La ciudad no tiene problemas de sequía y está bien abastecida por los embalses del Zadorra, pero el informe alerta de los crecientes episodios de contaminación y vertidos en ríos, acuíferos y otras masas de agua. El 0,09% del suministro se pierde por deficiencias en la red. Una persona genera 1,05 kilogramos de basura al día y la recogida selectiva ha pasado del 28% al 34%. Desde que se celebró la 'green capital' han sido recurrentes las polémicas sobre la contrata de limpieza, primero de FCC, luego de esta empresa con Viuda de Sainz (GMSM) y ahora con Cespa (Prezero) y Onaindia. Es el mayor servicio municipal y el más costoso. Las normativas de protección animal -destaca el documento- han hecho crecer las colonias de gatos o palomas y, con ellos, el riesgo de zoonosis o enfermedades de origen animal. Se alerta también de más riesgo con los insectos ante la crecida de las temperaturas medias (hasta 4 grados más a finales de siglo de no revertirse el cambio climático).

En cuanto a los indicadores socioeconómicos, la ciudad presenta un 10% de población extranjera y hay problemas de segregación en los colegios públicos, que en Euskadi apenas acogen al 50% del alumnado, y de precariedad laboral para muchas personas de este colectivo. El 11% son personas mayores y la mitad de la población está afectada por una enfermedad crónica. El informe no le da una nota muy alta a algunos centros de salud de Osakidetza. Con todo, la esperanza de vida es elevada: más de 84 años de media. Un 49% tiene estudios superiores. La brecha de género se traducen una renta media de 25.000 euros para los varones y de 15.000 para las mujeres. Se dan 72 casos de violencia de género por cada 10.000 habitantes, una tasa muy elevada. En el comercio preocupa la proliferación de lonjas vacías. El mercado de la vivienda deja un 5% de pisos vacíos, un 10% de la población en casas de menos de 60 metros cuadrados, un 15% en viviendas protegidas y 29% viviendo solo.

“Este documento es la hoja de ruta que establece cómo irá transformándose la ciudad en los próximos años. Tras ser capital verde europea en el año 2012, Vitoria-Gasteiz afronta su futuro con una estrategia basada en criterios de sostenibilidad, una sostenibilidad que abarca su triple vertiente: social, económica y medio ambiental”, entiende el Ayuntamiento, que considera adecuado ser lo más crítico posible para lograr un horizonte de convergencia con los denominados ODS (objetivos de desarrollo sostenible) cuando llegue 2030. “En esta nueva estrategia Vitoria-Gasteiz 2030 se integrarán todas las estrategias sectoriales de nuestra ciudad, creando una visión común que permitirá que avancemos hacia un futuro donde los objetivos de desarrollo sostenible son un elemento común que guía todas las actuaciones. Una ciudad que siga liderando el desarrollo sostenible desde un planteamiento integral, donde el bienestar de las personas, la prosperidad económica y social, el cuidado del planeta y la búsqueda de la paz estén en el centro”, se abunda.