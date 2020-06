Murcia hinca la rodilla contra el racismo estructural y en memoria a George Floyd

Casi 300 personas se han concentrado en Murcia para reivindicar la lucha contra el racismo y en memoria de George Floyd, la última víctima de la brutalidad policial estadounidense. Los manifestantes se desplazaron hasta la plaza de La Merced, en el centro de Murcia, en donde varios representantes de la comunidad negra intervinieron para denunciar el racismo patente no solo en EEUU, sino también en España. La concentración ha finalizado con 8 minutos y 46 segundos de silencio, tiempo que Floyd estuvo retenido con la rodilla de un agente policial presionando su cuello hastas fallecer.

Durante las intervenciones de diferentes miembros y simpatizantes de plataformas antirracistas, los intervinientes reivindicaron la necesidad de dotar de una mejor educación en las escuelas, que pusieran el foco en la discriminación y en aquellos hechos históricos donde el racismo estuviera omitido. Además, exigieron que se revisara la Ley de Extranjería para flexibilizar las peticiones de asilo.

'Black queer lives matter' reza la pancarta de otra manifestante Javier Cabrera

Mohamed, uno de los representantes de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, lamenta que el movimiento 'Black Out Tuesday', iniciativa donde las personas debían subir a sus redes sociales una imagen en negro como símbolo de la lucha contra el racismo, no sea suficiente. "Si tu ves un acto racial contra cualquier tipo de persona, ya sea negra, gitana, china o árabe, tienes que intervenir. Hemos llegado al punto en el que ya no es suficiente con 'no ser racista'. O eres antirracista, o estás contra nosotros".

El joven representante sostiene que para poder luchar contra esta lacra el Estado y las instituciones tiene que combatirla a través de la educación. "Ya dijo Mandela que ninguna persona nace odiando a otra persona". Mohamed defiende que se debe enseñar a los alumnos que "no valen ni más ni menos que el compañero que tiene al lado".

Sobre las críticas que están recibiendo las manifestaciones en torno a la muerte de George Floyd por estar celebrándose en plena pandemia mundial, desde la Federación de Asociaciones Africanas señalan que es "comprensible que la gente tenga miedo de este bicho. Nos está matando". No obstante, señalan que esto es una pausa necesaria: "Estamos parando el mundo para poder decir basta ya".

"¿Por qué me importa? ¿Por qué a ti no?" Carlos Trenor

Otra miembro de la Federación, Adepeju Omotoyosi Adesegun, defiende la tesis de su compañero en la necesidad de salir a manifestarse. "Me pregunto si habrían dicho lo mismo con otro tipo de manifestaciones, que en España ha habido. ¿Sólo existe el estado de alarma cuando nos concentramos contra el racismo?"

Los disturbios en EEUU continúan, con miles de detenidos a sus espaldas. El movimiento antirracista estadounidense tiene unas raíces profundas en un país que ha ganado protagonismo por la brutalidad policial contra la comunidad negra. Mohamed expresa que ese racismo estructural también puede encontrarse en España. "Somos racistas pero decimos que no lo somos. Hemos presenciado como han muerto compañeros nuestros sin que nadie se hiciera eco".

Una pareja de ancianos se acerca a la manifestación para mostrar su apoyo a la comunidad negra MD Encarnación

Adepeju también defiende que el racismo institucional no es solo en norteamérica. "La muerte de George Floyd ha sido simplemente la gota que ha colmado el vaso". La representante señala que "haber cambiado la esclavitud por otra formas de opresión o que se pueda matar de forma injustificada, aquí en España también ocurre. Puedes preguntarle a cualquier niño negro por la calle y te dirá que ha pasado por racismo".

La joven llegó de Nigeria con seis años y se encontró con la discriminación de frente: "Me pegaban y me escupían". Ella pensaba que cuando crecieran dejarían de ser "ignorantes" pero ahora, sus compañeros de 17, 18 y 19 años han ido a peor. "Pueden expresarlo, pueden votar para oprimir". Otra manifestante, de edad similar a Adepeju se acerca a ella para darle las gracias: "Me he sentido identifiada con todas tus palabras", expresa la joven, que ha sufrido racismo durante su vida. "Todos nos sentimos así".