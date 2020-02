Un profesor reta al Gobierno de Murcia y se convierte en objetor al veto parental: "Si me abren expediente, sería una medalla"

Frente a la sinrazón, insurrección. Es uno de los mensajes que dan vueltas por las redes sociales para aplaudir la objeción de conciencia ante el veto parental de un profesor murciano, Diego Reina, que ha arrancado esta semana plantando cara a las instrucciones del Gobierno regional que exigen una autorización parental para poder impartir actividades complementarias en los centros educativos murcianos desde principios de curso.

Reina, profesor de Geografía e Historia, impartió este lunes una charla sobre el Renacimiento a la que invitó al ex consejero de Cultura del PP, Pedro Alberto Cruz, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia (UM).

"La semana pasada Diego me llamó y me propuso dar una conferencia para 3º y 4º sobre qué es el arte a través de dos obras, el David de Miguel Ángel y el Urinario de Marcel Duchamp", cuenta a eldiario.es Región de Murcia Pedro Alberto Cruz, quien insiste en dejar claro que no mantiene ningún vínculo con el PP. "Diego me advirtió de que no iba a pedir la autorización de los padres y me pareció perfecto, le pidió permiso a sus alumnos y los chicos se mostraron entusiasmados".

"Hemos transgredido esa norma", reconocía Reina durante la conferencia, "consideré que era mucho más importante pedíroslo a vosotros porque ya está bien de que los políticos, los profesores y los padres pensemos que a vuestra edad no tenéis la máxima capacidad para pensar y para decidir qué educación queréis recibir".

Diego Reina decidió actuar contra "normas injustas, normas que no tienen ningún sentido, que nacen de la barbarie y que están en contra del ritmo de la civilización que hemos llevado".

Este profesor murciano dice conocer a otros colegas que no han aplicado el veto parental, "pero han guardado silencio, nosotros lo que hemos hecho ha sido publicitarlo; y de momento no ha habido ninguna consecuencia", dice a este periódico en conversación telefónica.

La Consejería de Educación "no va a tomar medida alguna al respecto hasta que el servicio de Inspección no disponga de toda la información y se procederá tal y como se actúa con cualquier asunto de esta índole", ha dicho esta mañana la consejera del ramo, Esperanza Moreno.

Reina no había informado previamente a la dirección de su instituto. "Pero toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y equipo directivo me han mostrado su apoyo".

Pide más valentía porque "cuantos más profesores den el paso, más instrumentos tendrá la gente sensata de PP y Cs de tomar la iniciativa para paralizar esta historia; hay profesores afiliados del PP que sienten vergüenza ante esta censura encubierta"

Para Pedro Alberto Cruz, la cuestión del veto parental "se está escorando por el énfasis de la ultraderecha en defender presuntamente la libertad de los padres, y es en la libertad de los hijos donde tenemos que poner el acento". En su opinión, "nuestras niños y niños no pueden limitarse a lo que saben a sus padres, tienen que ir más allá, y tenemos que poner a su disposición todos los instrumentos necesarios para garantizar su evolución".

Deposita su esperanza en el Ministerio de Educación, "en que paralice las instrucciones porque el Gobierno de PP y Cs en Murcia está secuestrado por Vox; no solo aceptan su chantaje sino que el PP se ha puesto a defender el veto como si formara parte de su ideario más íntimo, han aprovechado para sacar todo lo que tenían reprimido".

"No tengo miedo a una sanción"

"Puede ser que una de las consecuencias sea que se me abra un expediente pero no tengo absolutamente ningún miedo porque si tuviéramos miedo viviríamos bajo otro régimen y no bajo la democracia", dijo este lunes entre aplausos de sus alumnos al tiempo que reconocía que "un humilde acto en un pequeño salón de un instituto no puede frenar la barbarie; pero si en todo el siglo XX nadie hubiese puesto su pequeño grano de arena para frenar la involución no estaríamos en pleno siglo XXI".

Reina recuerda que un objetivo "fundamental" del 'pin' parental "es que no haya asociaciones que defiendan la diversidad sexual de gays y lesbianas que vengan a daros charlas pero aquí estamos los profesores y profesoras que llevamos con orgullo nuestra orientación sexual".

Esta tarde, a las 19.00 horas, la Plataforma por la Educación Pública de la Región de Murcia ha convocado una concentración contra el veto parental frente a la Consejería de Educación "porque esta medida cuestiona el criterio y profesionalidad de los docentes y la posibilidad de vetar elementos de currículo socava el sentido de la escuela pública como instrumento de formación científica y de educación en valores democráticos".