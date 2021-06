Ramón Alzórriz: "Chivite repetirá como presidenta. Navarra Suma es un partido caduco"

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, recibe a elDiario.es en la sede que el partido tiene en el Paseo de Sarasate de Pamplona una semana antes de que finalice el curso político en la Cámara foral, a menos de un minuto a pie. Se va a cumplir el ecuador de una legislatura marcada por la pandemia y que comenzó con la investidura de María Chivite como presidenta tras un acuerdo de Gobierno con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU) y la abstención de parte de los parlamentarios de EH Bildu y Ramón Alzórriz está "convencido" de que Chivite repetirá como presidenta "por haber puesto los intereses de la ciudadanía navarra en todo momento". También apuesta por la continuidad con sus socios de Gobierno, aunque con mayor peso del PSN. Niega los incumplimientos del acuerdo programático que denunció Geroa Bai y asegura que las relaciones con los socios son buenas porque ponen encima de la mesa lo que les une y no lo que les separa.

María Chivite acaba de anunciar que se presentará a la reelección como secretaria general del PSN. ¿Cree que repetirá también como presidenta?

Estoy convencido de que sí. Los ciudadanos y ciudadanas navarras apostaron por un cambio de rumbo en la política navarra desde la izquierda y centrado en las personas que respaldarse el estatus institucional que tiene Navarra y que profundizarse en el fortalecimiento de los servicios públicos y la cohesión de territorio. Está siendo una presidenta honesta, responsable, que ha mirado a la cara de los problemas de los ciudadanos y ha puesto solución a esos problemas y, por lo tanto, creo que ha ganado en solvencia, en respaldo social y estoy convencido de que repetirá como presidenta de Gobierno.

¿Sería en un nuevo gobierno con Geroa Bai y Podemos?

Hemos cambiado el rumbo de la política navarra apostando por un liderazgo de un gobierno progresista y en ese mismo sentido queremos seguir gobernando y liderando el gobierno desde una perspectiva progresista, donde el Partido Socialista tenga más peso, pero donde nuestros compañeros y compañeras tengan la misma visión política que nosotros. Una visión de diálogo, de asunción de la pluralidad que tiene nuestra comunidad, de convivencia y de apostar por lo que nos une, dejando a un lado lo que nos separa. Creo que es una buena fórmula y creo que es la fórmula que mayoritariamente quiere la ciudadanía.

¿Teme que la pandemia haya desgastado al Gobierno o la imagen que tienen los ciudadanos del Gobierno?

No, creo que la gente entiende que es una pandemia mundial en la que todos hemos tenido las mismas dificultades, en la que todos hemos tenido que aprender, y creo que la gente ha entendido que tenía enfrente a un Gobierno que ha basado sus decisiones en la escucha activa, en el diálogo y que ha tenido una prioridad por encima de todas, la salud de las personas. Y para eso ha actuado en consecuencia y ha fortalecido los servicios públicos, que son los que iguala a las personas y los que han protegido.

Al final se ha decidido incluir en ‘Navarrómetro’ [sondeo que realiza la Universidad Pública de Navarra por encargo del Parlamento] la pregunta sobre la gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno. ¿Cómo cree que la valorará la ciudadanía?

Creo que la ciudadanía ha entendido que su gobierno ha respondido como no se respondió en la anterior crisis: protegiendo a las personas, ayudando a quien más lo necesitaba y no dejando a nadie atrás. Creo que esos condicionantes hacen que la gente, dentro de la situación lógica y normal de desazón, esté con contenta y satisfecha con la respuesta que se ha dado.

¿Cómo están las relaciones con Geroa Bai?

La política siempre es complicada y cuando te toca hacer gobiernos de coalición con gente que también tiene ideas propias no es fácil ponerse de acuerdo. Pero creo que está siendo la experiencia positiva, que estamos poniendo todos encima de la mesa, lo que nos une y que estamos mirando las necesidades de Navarra y desde una óptica progresista y, por lo tanto, creo que ha sido una buena decisión, que está dando unos frutos positivos para la gente.

En cuestiones sociales es evidente que estamos más cerca de EH Bildu que de Navarra Suma

Uxue Barkos en una entrevista con este periódico dijo que las principales diferencias con el PSN no están en el tema del euskera. ¿Es así?

A nadie se le escapa que hemos tenido con nuestros socios posturas diferentes en diversos temas, pero hemos sido capaces de dialogar y de consensuar medidas conjuntas para muchos temas. Uno no piensa de una manera y cambia de opinión porque tenga un socio, sino que dialoga, habla e intenta buscar caminos comunes. En el tema del euskera nosotros hemos mantenido nuestra postura: proponer el decreto en base a la realidad sociolingüística de nuestra comunidad, a la no imposición del idioma, a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y al no utilizar el idioma como herramienta de confrontación.

Y siendo las posturas tan contrarias, ¿es posible un punto de entendimiento?

Hemos llegado a un acuerdo en las zonas vascófona y mixta y donde no hay acuerdo es en la zona no vascófona, pero bueno, dentro del conjunto del decreto hay un amplio consenso en la gran mayoría. Cuando no llegas a un punto de encuentro en la totalidad, es mejor sacar lo que tienes.

¿Las principales diferencias entre socios están en la materia lingüística? Uxue Barkos dijo que no.

Hay cuestiones en las que podemos discrepar, pero tiene que prevalecer lo que lo que nos ha unido, un acuerdo de legislatura amplio y que toca muchos palos. Esos son los acuerdos que tenemos que llevar a cabo.

Barkos también comentó en esa entrevista que en ocasiones en la desescalada el PSN antepuso el interés del partido al interés general de Navarra.

Evidentemente hay diferencias porque estamos hablando de un partido nacionalista frente a un partido español y europeo. Nosotros hemos entendido que la crisis ha sido global y que era necesaria una coordinación entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España y la Unión Europea. Entre todos juntos hemos logrado ver la luz al final del túnel, y juntos tenemos que reactivar y buscar un futuro común para nuestra comunidad.

Geroa Bai ha denunciado incumplimientos del acuerdo de legislatura.

No ha habido incumplimientos por parte del Partido Socialista, un acuerdo de legislatura para toda la legislatura y, por lo tanto, teniendo en cuenta que ha habido una pandemia que ha podido retrasar algunos puntos durante más de un año. Nos quedan dos para para llevarlos a cabo. Entendemos que hay puntos del acuerdo legislatura que deberían haber sido ya puestos en marcha, pero es un acuerdo de legislatura y hay que dejar claro que el Partido Socialista cumple.

Ahora en la segunda parte de la legislatura, la de la recuperación económica con los fondos europeos. Uxue Barkos ya ha señalado que le va a exigir al PSN que anteponga el interés general de Navarra al del partido. ¿Habrá nuevos roces entre socios?

Estoy seguro de que no porque el interés general de Navarra es lo que está llevando a cabo la presidenta María Chivite y el Partido Socialista en todas y cada una de sus decisiones. Nosotros entendemos que la coordinación con el Gobierno de España, dentro de nuestra autonomía y formalidad, está siendo positiva para nuestra comunidad. Estamos teniendo una comunicación permanente con los diferentes ministerios, que son los que gestionan los fondos Next Generation y que pueden darnos el futuro que necesita Navarra. Si no fuera porque hay una coordinación y un entendimiento entre los dos gobiernos, sería muy difícil que proyectos como el vehículo eléctrico o el Ebro Food Valley, fundamentales para la transformación y el futuro de nuestra comunidad, se llevasen a cabo.

Que los dos gobiernos sean del mismo partido, ¿ha ayudado a cerrar la trasferencia de sanidad penitenciaria y pactar la de Tráfico?

Sin duda. A nadie se le escapa que Navarra ha tardado en asumir una competencia que está dentro de nuestra Lorafna [estatuto navarro] 20 años. No es casualidad que hayan sido dos gobiernos socialistas los que han ejecutado esas reivindicaciones históricas que había

¿Y confía en que también se cierre la trasferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital?

Hay más dificultades porque es una competencia nueva, pero vamos a pactarlo sin confrontar con el Estado.

Sin embargo, la primera propuesta que ha hecho el Ministerio se ha rechazado por parte del Gobierno de Navarra.

Ha sido la primera propuesta de cada gobierno. El Gobierno de Navarra siempre que se sienta a negociar con el Gobierno de España defiende los intereses de Navarra. Otra cosa es que luego tiene que haber acuerdos y para eso hay una negociación y cada uno va asumiendo parte de lo que el otro dice.

¿Cómo están las relaciones con el principal partido de la oposición, Navarra Suma? Cada vez se les ve más enfrentados.

Navarra Suma tiene una posición negacionista, de confrontación y más cercana a las tesis del Partido Popular y de Vox que a las necesidades e intereses de los navarros y navarras. El rumbo que han tomado les lleva a un callejón sin salida, a un espacio político muy concreto que no es la mayoría social que tiene esta comunidad y es una pena que, en momentos tan duros como los de la pandemia, hayan mirado más para los intereses partidistas que para los intereses que tenía la ciudadanía navarra.

¿Es posible un acuerdo de presupuestos con ellos o EH Bildu ya es el socio preferente de este Gobierno?

Cuando un Gobierno está en minoría no puede cerrar la puerta a nadie. Tiene que hablar y negociar con todos los partidos políticos que pueden posibilitar el llegar a acuerdos y sacar medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Por eso nosotros, al igual que el Gobierno, nunca dejamos de tender la mano a todos los partidos que quieran buscar mejoras en la vida de la gente. Lo que no vamos a permitir, ni hemos permitido hasta ahora, son vetos cruzados de nadie.

Navarra Suma ofreció su abstención para los presupuestos de este año a cambio de que no se incluyeran propuestas de EH Bildu. ¿No se va a negociar con ellos si no levantan ese veto?

No aceptamos vetos de nadie. Los acuerdos con EH Bildu han sido puntuales, acuerdos presupuestarios y acuerdos basados en cuestiones sociales que mejoran la vida de la gente. Nosotros eso no vamos a renunciar. Otra cuestión son las identitarias o un pacto de gobierno, que es lo que no tenemos con EH Bildu, aunque Navarra Suma miente sistemáticamente en eso. En pactos presupuestarios quien se ha excluido, quien ha vetado y quien se ha alejado de las necesidades de la ciudadanía navarra ha sido Navarra Suma.

¿Es más fácil llegar a acuerdos con EH Bildu que con Navarra Suma?

Si hablamos de cuestiones sociales es evidente que estamos más cerca de EH Bildu que de Navarra Suma. Pero hay cuestiones fundamentales, como son las identitarias y de ética política y personal, que nos separan mucho. Hay dos parámetros, el parámetro presupuestario las cuestiones sociales sí que nos acercan y sí que son más fáciles de acordar.

UPN ha anunciado que este verano debatirán sobre el futuro de Navarra Suma. ¿Le ve futuro a la coalición con PP y Ciudadanos?

Ciudadanos políticamente está muy cerca de la desaparición y el Partido Popular está muy alejado de la realidad de nuestro país. No asume la pluralidad, la diversidad y es un partido que está desdibujado de la realidad navarra y por eso prácticamente no tiene representación. UPN les dio a los dos ese flotador que a él le vino bien en su momento para seguir siendo la primera fuerza navarra, pero que no les sirvió para gobernar esta comunidad. Navarra Suma es un partido caduco, que no tiene futuro en la política navarra y que no está cercano a las necesidades de la ciudadanía navarra.

¿UPN ha dañado su imagen con esta coalición? ¿Ahora se le ve como un partido más de derecha que regionalista?

Ha dañado su imagen, pero lo que más me preocupa es que ha dañado la imagen de Navarra. Porque estar en las dos fotos de Colón, acercarse permanentemente a los postulados del Partido Popular y de Vox, estar en contra de los presupuestos del Gobierno de España y de Navarra, ser irrelevantes en la política de Navarra y de España y estar en un permanente descrédito de Navarra aquí y también en Madrid, hace mucho daño a la Navarra que ellos defienden.

Navarra Suma no tiene futuro en la política navarra

¿Navarra Suma aglutina voto de Vox en las elecciones forales?

Sin duda, y eso tiene que hacernos reflexionar a todos ciudadanas de Navarra. Las posturas extremistas de VOX no pueden tener cabida en la vida política y social navarra porque lo que nosotros queremos es avanzar en derechos y libertades, y lo que quieren partidos como VOX es suprimir derechos y libertades.

Las posturas con Navarra Suma están muy alejadas, pero en cambio en el Ayuntamiento de Pamplona hicieron alcalde a Enrique Maya y pactaron unos presupuestos con él.

Nosotros hacemos lo que pedimos. Entendíamos que en un momento tan complicado con la pandemia todos debíamos arrimar el hombro. Lo solicitamos para aprobar los presupuestos del Gobierno de Navarra y también lo dimos, no sólo en Pamplona a Navarra suma, lo dimos en Pamplona, en Burlada, lo dimos o en Barañain a Navarra Suma, pero también dimos a EH Bildu, en Ansoáin, Berriozar o Huarte, a Geroa Bai en Zizur o a grupos de izquierda en Buñuel o Corella, etcétera. No nos hemos ceñido a apoyar a un partido, sino nos a entender las necesidades que tenía la ciudadanía en un momento puntual. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, no mirar el con quién sino para qué.

¿Volverán a pactar presupuestos con Navarra Suma?

Tendremos que valorar y medir las propuestas que se hacen por parte de los diferentes ayuntamientos. El partido Socialista entendió que en año de pandemia había que arrimar el hombro porque así lo reclamaba la ciudadanía, y lo hicimos. A futuro, ya veremos.

¿Puede ser el PSN alternativa a Maya en el Ayuntamiento?

El PSN es la alternativa a la derecha en esta comunidad para poner encima de la mesa propuestas sociales y no identitarias, para alejar el conflicto y abrir espacios de diálogo y de convivencia. Nosotros somos la alternativa a la derecha, lo hemos demostrado.

¿Maite Esporrín seguirá siendo la candidata?

Este año se abren procesos congresuales y son los afiliados y los militantes los que tienen que tomar esas decisiones.

Al igual que se ha pactado en el Parlamento, ¿sería posible un acuerdo con Asiron en el Ayuntamiento?

En estos momentos no. Nosotros trabajamos liderar gobiernos de progreso en Pamplona y todos los municipios.

Si para liderar un gobierno fuesen necesarios lo votos de EH Bildu, ¿buscaría un acuerdo?

Siempre hemos dicho que todavía hay un espacio ético muy importante con EH Bildu que nos separa.