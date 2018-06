La PAH de Santander consigue paralizar el desahucio de un matrimonio en un acto al que ha asistido Revilla

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar este lunes un desahucio previsto en un piso de Santander mediante un acto de protesta en el que se ha personado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que había comprometido su apoyo al colectivo al inicio de la legislatura y había anunciado su intención de acudir a estas convocatorias siempre que la situación así lo exigiera.

El Gobierno de Cantabria había ofrecido este pasado fin de semana una vivienda en la que alojarse al matrimonio cuyo desalojo no ha llegado a producirse, a pesar de que se ha desplazado hasta la zona el equipo judicial que iba a llevarlo a cabo. El presidente ha acudido al acto para entregarles las llaves de este nuevo alojamiento del que no ha concretado ni el tiempo, ni la renta que deberán abonar.

DIRECTO | La @PAH_Santander paraliza el desahucio previsto por Liberbank en Santander en un acto de protesta en el que se ha personado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. pic.twitter.com/C7t5zEraXE — eldiario.esCantabria (@eldiarioescan) June 18, 2018

No obstante, el matrimonio ha rechazado la vivienda social porque, según le ha manifestado, "quieren luchar por su vivienda" y para ello tienen que permanecer en ella. "Revilla les ha dicho que él hubiera hecho lo mismo", han indicado desde la PAH

En este sentido, desde este colectivo han apuntado que la pareja planificará su defensa a partir de mañana y que demandará al banco por un préstamo hipotecario con cláusulas abusivas. Una demanda, tal y como ha recordado la PAH, que ya fue rechazada judicialmente porque su representación legal la presentó fuera de plazo.

Revilla en el piso del matrimonio que iba a ser deshauciado. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

"Ellos están contentos, ha sido un soplo de aire saber que van a dormir en su casa", han explicado los representantes de la Plataforma, que ha reclamado a Revilla una ley de vivienda "para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir a nadie". Se trata de la conocida como Ley de Vivienda de la PAH que el colectivo ha pedido al jefe del Ejecutivo que se aborde en septiembre, nada más comenzar el nuevo periodo de sesiones.

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación, Revilla ha asegurado que abordará este tema en su próxima reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque además, según ha recalcado, "no es un tema único de Cantabria, sino de todos los sitios de España, donde los bancos, en general, han puesto las viviendas en manos de fondos que no tienen ningún tipo de entraña".

"Una dación en pago, que encima te eche de tu casa y sigas pagando deuda hasta el infinito es una cosa bastante impresentable", ha subrayado Revilla, que ha recordado la existencia de denuncias de la Unión Europea por el cobro de intereses "de usura" en este país. "Porque el cobro de intereses del 25-30% es de la época de la usura", ha enfatizado.

Alegría y emoción de la afectada tras la suspensión del desahucio. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Frente a "una situación dramática como esta", el Gobierno de Cantabria ha actuado para que nadie se quede en la calle", ha puesto en valor el regionalista, que ha opinado que la entidad "tendría que entender que el matrimonio ha reflotado su negocio y que tiene trabajo". "Tendrían que esperar y no quitarles la vivienda; es la opinión que tengo como ser humano, pero los bancos en muchos casos no tienen consideración con nadie", ha lamentado Revilla.

La movilización organizada por la PAH, que ha congregado a medio centenar de personas, ha provocado que se suspenda el lanzamiento que estaba previsto para este lunes a primera hora de la mañana, hecho que ha sido celebrado por los miembros del colectivo, a los que los afectados han agradecido su implicación y la ayuda que han recibido para afrontar su situación.

Y es que la comisión judicial se ha personado en el portal de la vivienda, ha levantado acta y se ha marchado sin ejecutar el desalojo. Tampoco ha entregado notificación de la próxima fecha prevista para el desahucio, que se espera que se lleve a cabo a través de sus abogados.

Integrantes de la PAH en el acto protesta. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Desde las 9.00 horas, vecinos, integrantes de la Plataforma antidesahucios y el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, se han concentrado frente a la vivienda de la calle General Dávila para frenar el lanzamiento. Se han escuchado consignas como 'Cerrajero no desahucies', 'Que se vayan de una puta vez', 'No toleramos ni un desahucio más' o 'Si no hay dación habrá ocupación'. También ha habido tiempo para reclamar la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), con el cántico irónico '¿Dónde está la alcaldesa?' coreado por los allí presentes.

Después de dos horas, cuando la comitiva judicial ha abandonado las inmediaciones de la vivienda, se ha desatado la alegría y la emoción. Los aplausos y gritos de 'Sí se puede' han reflejado la satisfacción que han sentido los promotores de esta movilización por el objetivo conseguido.

"Voy a luchar hasta el último aliento"

Gema, la mujer afectada, ha agradecido entre lágrimas la ayuda recibida por parte de la PAH y ha pedido que se haga lo propio con la situación de Paco y Luci, un matrimonio de 65 años que se enfrenta al desahucio de su vivienda que ya tienen pagada. "Voy a luchar y me voy a quedar en mi casa hasta el último aliento", ha subrayado Gema, quien ha resaltado la importancia del apoyo moral que ha supuesto para ellos este acto de protesta.

Por su parte, Óscar Manteca, portavoz de la PAH, ha hecho hincapié en que la "lucha de las personas afectadas es larga y muy dura", a pesar de estos días de emoción. Asimismo, ha recordad que "lo único que quieren es la dación en pago", entregar la vivienda para buscar un nuevo alojamiento donde vivir, "porque esto es una agonía". "Vamos a presionar en las próximas semanas a Liberbank para conseguirlo", ha concluido.

Según la PAH, este matrimonio de autónomos tuvo que hipotecarse para poder continuar con su microempresa de floristería y jardinería y, como consecuencia de ello, no pudo hacer frente a los pagos por "la crisis y los intereses abusivos" del contrato hipotecario suscrito con Liberbank. La empresa, que tenía trabajadores, tuvo que cerrar con la crisis y los propietarios trabajan ahora como autónomos. "Ellos pueden vivir de su trabajo y si Liberbank les deja, podrían volver a empezar con su vida", han señalado desde este colectivo.