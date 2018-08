La Iglesia vasca ha inscrito como propios 530 bienes desde 1978 solo con la certificación del obispo

Y en esta línea, ha precisado que la Iglesia católica "no es una institución absolutamente piramidal" en la que se tenga conciencia de todo". "En España hay unas 40.000 instituciones que son reconocidas como parte de la Iglesia Católica, pero no todas ellas están gobernadas por el Obispo. Desde el derecho canónico, bien sean órdenes religiosas, bien sean cofradías, bien sean otras instituciones no tienen el gobierno directo del obispado, por eso la complejidad también de la estructura de la Iglesia Católica hace que no sea tan fácil que nosotros mismos tengamos conciencia de ese registro".

La Cámara vasca aprobó en junio del 2015 una propuesta de EH Bildu y respaldada por PSE y PNV, en la que se reclamaba con urgencia un listado de todo lo inmatriculado por la Iglesia desde 1978. El objetivo, en teoría, era recuperar los bienes. De momento, esa enumeración de propiedades pretende sacar a la luz las inscripciones realizadas en la comunidad vasca por la Iglesia sin acreditar titularidad y verificar así a quién deberían corresponder de dichos inmuebles.

