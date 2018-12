De Miguel ataca a quienes le han incriminado: las confesiones son "sospechosas"

"Xabier me dijo que prepararía las fotos del viaje a Argentina"

Otra de las derivadas del 'caso De Miguel' es que Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, mercantiles de la órbita de Alfredo de Miguel, obtuvieron contratos 'a dedo' de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, gestionada por Xabier Sánchez Robles. Según Gonzalo Susaeta, De Miguel y Sánchez Robles no eran ni mucho menos "íntimos" y no se puede concluir que existiera trato de favor. Ha ironizado que la gran prueba de esa amistad esgrimida por la Fiscalía es que coincidieron "en el aeropuerto de Barajas" cuando De Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao, y el director de Juventud y la suya, la parlamentaria del PNV Miren Josune Gorospe, iban separadamente a Argentina. En palabras del abogado, "no hay un solo 'email'" acreditativo de esa relación de amistad. En la misma línea, el propio Sánchez Robles manifestó en el juicio algo similar: "Ningún tipo de relación lúdica con este matrimonio. Ni he ido a comer ni a cenar ni a nada" Sin embargo, los correos electrónicos del sumario apuntan en la dirección opuesta. De Miguel y Sánchez Robles, por ejemplo, fueron invitados a un 'txoko' a una comida con otros de los implicados en el caso, como Iñaki San Juan, Josu Montes o el propio Josu Arruti. En cuanto al viaje a Argentina, Bilbao y Gorospe intercambiaron varios mensajes antes en los que hablaban de los preparativos. A la vuelta, igualmente, comentan la posibilidad de intercambiar fotografías y vídeos y recuerdan algunas anécdotas. "Xabier me dijo que prepararía las fotos para pasároslas. No sé si lo ha hecho ya, le preguntaré luego. Y el vídeo, como diría Txitxo, es "lo puto peor". No sé si se podrá hacer algo con eso. Le diré a Xabier que lo intente, más que nada para por eso de vernos en movimiento", comenta Gorospe en uno de ellos. La comunicación, por cierto, se mantiene con la dirección "kconsulting@xxxxxxx.es" y se produce en 2006. Según Sánchez Robles, no conoció a la empresa de De Miguel y su esposa hasta que fue imputado en la investigación porque eran sus técnicos los que elegían a las mercantiles adjudicatarias de servicios de Juventud.