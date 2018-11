Las inexactitudes de Sánchez Robles

"Amistad tengo con mi cuadrilla. Vivo en una zona rural y me he desplazado hace poco a Bilbao. Soy del valle de Arratia", explicó en miércoles en el juicio del 'caso De Miguel' el exdirector de Juventud con el PNV, Xabier Sánchez Robles, cuando fue preguntado si mantenía una relación de "amistad" con Alfredo de Miguel e Iñaki San Juan. Quienes controlaban las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, cuya relación se remonta a EGI, y que se beneficiaron de adjudicaciones 'a dedo' de Juventud durante su mandato, mantenían con Sánchez Robles una relación profesional y de partido, vino a decir el acusado en su larga declaración, que arrancó a las 10.00 horas y se extendió hasta aproximadamente las 19.00 horas. Sin embargo, un correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico muestra un trato de familiaridad entre los tres e incluso con otros acusados como Josu Montes -creador de Ortzi Muga-, Aitor Tellería -socio de De Miguel en Kataia Consulting- o Josu Arruti -el intermediario en el proyecto urbanístico de Zambrana-. Todos ellos planeaban una comida en 2009, algo que no concuerda con las explicaciones ofrecidas en el juicio.

Para la Fiscalía, la relación de amistad de Sánchez Robles con las personas que controlan esas mercantiles es fundamental para explicar el presunto trato de favor que recibieron, ya que obtuvieron una veintena de contratos y, además, en la mayoría no consta que se realizara el trabajo por el que la Administración pagó. El fiscal Josu Izaguirre sacó a colación un viaje a Argentina con De Miguel, pero el exdirector de Juventud lo rebajó a que su esposa y él coincidieron en el avión de ida y de vuelta con quien todos conocen como Txitxo y con su pareja, Ainhoa Bilbao. "Ningún tipo de relación lúdica con este matrimonio. Ni he ido a comer ni a cenar ni a nada", replicó tajante Sánchez Robles ante la insistencia de Izaguirre. Semanas atrás, el propio De Miguel calificó igualmente de exclusivamente "profesional" su trato con el responsable de Juventud.

¿Y con San Juan? Según el acusado, ambos "en alguna ocasión" han tenido "contacto", pero "por los diferentes trabajos" de sus empresas para el Gobierno. Poco más. Días antes, el propio aludido restringió en su declaración los contactos a los propios de un cliente y una empresa. Es más, se refirió a quien todos conocen públicamente como "Xabier" con su nombre de pila "Javier" Fue cuando Izaguirre insinuó a Sánchez Robles que él y San Juan eran amigos el momento en que éste quiso dejar claro que su cuadrilla es del valle de Arratia.

Más tajante aún fue consultado por su relación con Aitor Tellería, exdirigente del PNV alavés: "Le conozco de una referencia de partido… Es del partido y nada más, no me he tomado ningún vino con el". Tellería, en cambio, explicó entre risas que se conocieron "en una jamada" que tuvo lugar en una sidrería.

En el 'email', San Juan, desde la cuenta de su empresa Errexal, propone celebrar una comida en un 'txoko' de Deusto de la mano de Arruti. Poco antes de las elecciones autonómicas de 2009 -que sacaron a Sánchez Robles del Gobierno-, San Juan desea reunir al responsable de Juventud -al que le llega la invitación a su correo corporativo-, a De Miguel -entonces diputado alavés-, a Tellería, a Montes y a otras personas. En la lista de asistentes está también Juanan Bilbao, uno de los testigos que han comparecido en el juicio y que ha manifestado que las empresas realizaron con normalidad los trabajos contratados, Josu Álvarez, de Urazca, una empresa señalada colateralmente en el caso, el hijo de Xabier Arzalluz, investigado inicialmente y luego desimputado, o Polentzi Urkijo, actualmente alto cargo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.