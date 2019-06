Los papeles de Osakidetza: una lupa sobre el "tongo" de las oposiciones médicas en la Sanidad vasca

Desde el de 2 de junio, este periódico ha publicado todos los días una entrega de 'Los papeles de Osakidetza', una serie con la información de la investigación judicial en torno a las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del pasado año del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), incluidas las grabaciones de las comparecencias realizadas por la propia Osakidetza a raíz de las denuncias que se sucedieron en junio del pasado año. Parte de ese material nunca se entregó a la Fiscalía y solamente ha sido enviado a la juez que investiga el caso, Yolanda Varona, tras un segundo requerimiento, como ha reconocido el Gobierno estos días aunque ha rebajado el alcance de la crisis: "No es el Watergate".

Consulte aquí 'Los papeles de Osakidetza'

En uno de esos audios, una vocal del tribunal de Cardiología señalaba que la actual consejera de Salud, Nekane Murga, que accedió al cargo precisamente por la dimisión de Jon Darpón a raíz de este caso, era conocedora de estas irregularidades. Murga tuvo que comparecer en el Parlamento para dar explicaciones y negó la veracidad de esa declaración de una testigo, la doctora Izaskun Obieta. La oposición en todo caso, tiene reservadas más iniciativas parlamentarias para las próximas semanas en torno a este asunto. Entretanto, una de las tres imputadas hasta el momento en la investigación judicial, la doctora María Reyes Vega, ha requerido a la juez que impida a este periódico publicar las grabaciones de la investigación, las suyas y las de terceros.

Angiología

Un vocal del tribunal de Angiología, José María de Egaña, alertó de la existencia de filtraciones en el examen teórico, en principio elaborado por un organismo externo (el IVAP) pero en realidad encargado a la responsable de esta especialidad en Basurto, María Reyes Vega. Las mejores notas, con diferencia, son para colegas de Vega en ese hospital y para una amiga de este grupo. Otro miembro de ese tribunal, Juan Luis Fonseca, calificó de "tongo" la OPE y no sólo la de 2018 ni la de esta especialidad médica. Pidió también que Osakidetza no metiera la "mierda" debajo del felpudo. Mientras, Vega negó cualquier favoritismo y defendió que preservó en todo momento la confidencialidad de las preguntas que preparó, hasta el punto de que quemó unas copias en una chimenea.

Anestesia

Tres facultativos del hospital de Mondragón denunciaron por varias vías la existencia de filtraciones. De nuevo, las colegas del autor del examen teórico, César Augusto Valero, fueron las que obtuvieron mejores notas, llamativas además porque la prueba fue una "debacle" sin apenas aprobados, una situación que casi supone la suspensión del procedimiento ante el nerviosismo del tribunal. El señalado alega que estas candidatas aprobadas están "supercualificadas". Mientras, los denunciantes recibieron acusaciones de ser "provocadores" o de intentar "boicotear" la OPE. También se les ha llamado "sinvergüenzas" y la dirección de Osakidetza llegó a plantearse denunciarles a la Fiscalía por "tentativa de actuación fraudulenta".

Cirugía Plástica

La juez Varona decidió admitir a trámite una denuncia de una opositora de Cirugía Plástica en torno a un examen con algunos elementos extraños, como el de una candidata que completó la prueba y luego no la entregó. Era familiar de un miembro del tribunal que se abstuvo y también de un responsable de la especialidad en el Servicio Vasco de Salud. La denuncia, en la que se alude a dos delitos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos, pasó de los juzgados de Bilbao a los de Vitoria y forma ya parte del expediente de este caso.

Cardiología

Ya antes de la celebración de la OPE, el miembro del tribunal Ángel Loma Osorio alertó de la posibilidad de filtraciones. A su juicio, sus compañeros del comité de corrección "se comprometieron para que los que tenían que sacar plaza la sacaran", exactamente como ha pasado siempre en el Servicio Vasco de Salud. ¿Cuáles fueron las notas? En la parte práctica preparada por el tribunal hubo tantos exámenes perfectos como plazas en juego y en medio de una nota general muy baja por lo complicado del ejercicio. Apoyó a Loma Osorio una colega, la doctora Izaskun Obieta, que reiteró que es "vox populi" que en las oposiciones médicas hay pucherazo. Como anécdota, contó que cuando ella era opositora la "doctora Murga" -entonces cardióloga rasa y ahora consejera de Salud- le felicitó por su buena nota a pesar de no ser una de las elegidas: "Para no tener el examen, lo has hecho muy bien". El Gobierno ha protegido a Murga y atacado a la denunciante. Osakidetza encomendó la investigación de esta especialidad a la exdirigente del PNV y exconsejera Belén Greaves, que llegó a decir en plenas declaraciones que esperaba que el asunto no llegara a los tribunales y que quedara "en el ámbito interno".

Digestivo

En Digestivo se repite el patrón: las mejores notas en la parte teórica son para compañeros del autor, en este caso del hospital de Galdakao, en el que es jefe de Servicio el doctor José Luis Cabriada. Sin embargo, la investigación interna desconocía ese dato y tuvo que repetir el interrogatorio al ahora imputado al enterarse por este periódico de quién había preparado la prueba teórica. En Digestivo, la Fiscalía ha incorporado al expediente judicial una denuncia que alude a hechos similares en la OPE de 2002, en la que también los colegas de Cabriada lograron la plaza. El denunciante lo define como "el pucherazo de Galdácano".

Traumatología

Las miradas de Traumatología se posan en la parte práctica. Como en Cardiología, sobresalen unos pocos aspirantes. El vocal del tribunal, Enrique Uriarte, reveló que durante la corrección le parecieron "fotocopias" esos exámenes perfectos y que además se asemejaban "una barbaridad" a la plantilla de corrección. Habló también de filtraciones sistemáticas en las OPE de Osakidetza y recordó que sus compañeros de hospital habían quedado "en el quinto coño" en el 'ranking' de notas porque él no había participado del sistema. Declaró también que él y los otros vocales habían mantenido una reunión al margen de la presidenta del tribunal en el hotel Astoria de Donostia, extremo que ocultaron o incluso negaron los otros miembros del tribunal. Los seis vocales fueron expedientados aunque todo se zanjó con un apercibimiento, ya que según Osakidetza aquello no tuvo incidencia en las notas. Entretanto, Lierni Lekuona, la responsable de la investigación interna, felicitó a los mejores opositores por sus excelentes notas al término de las comparecencias.

Medicina Intensiva

"Algo pasa, pero no sabemos qué es", se sinceraba la letrada de Osakidetza encargada de la investigación de las anomalías en esta especialidad. En el teórico, nuevamente, las mejores notas recayeron en colegas de los autores de las preguntas. Y, en el práctico, se eliminó una pregunta después de haber sido validada y respondida.

Urología

La secretaria del tribunal, Iratxe Regidor, explica que se opuso a que la prueba práctica fuera expuesta oralmente porque contravenía el principio de anonimato. Pero la dirección de Osakidetza aprobó esta propuesta de los vocales y así se hizo. Cuenta la funcionaria que salió del examen con una sensación "horrorosa" porque mientras unos pocos se lo sabían todo a la "perfección" otros sacaron notas muy malas. Como en Cardiología y Traumatología, los resultados no son estadísticamente normales. Se vio nada más acabar y ello obligó a una revisión de las notas que no se hizo pública hasta meses después aunque no supuso grandes cambios. Un miembro del tribunal, Juan Pablo Sanz, se dijo "indignado" por verse comparado con lo ocurrido en otras especialidades, donde las irregularidades, declaró, han sido "flagrantes".

Otras especialidades

En su investigación preliminar, la Fiscalía aludió también a irregularidades en otras tres categorías: Urgencias -"Los resultados por centros en la segunda prueba son atípicos"-, Microbiología -un vocal del tribunal y algunos opositores compartieron ponencias en un congreso médico y esas comunicaciones luego entraron en el examen de la OPE- y Cirugía Cardiovascular -"Queda constancia de que, al igual que en otras especialidades, la práctica seguida [para hacer el examen] permite las filtraciones"-. Por el contrario, nunca se han analizado otras con indicios muy similares a las anteriores. En Neurocirugía y Cirugía Torácica, por ejemplo, se repite el patrón de que las mejores notas en la prueba teórica, unos resultados casi perfectos para un ejercicio de elevada dificultad, las han obtenido los colegas de hospital del autor del examen.