El número uno del PP por Gipuzkoa captó militantes para Vox

El candidato impuesto por Pablo Casado en Gipuzkoa para las elecciones generales de este domingo, Íñigo Arcauz, colaboró hasta marzo con Vox captando militantes para el partido de Santiago Abascal entre su entorno familiar y de amistades, según ha podido conocer eldiarionorte.es y ha confirmado el propio aludido. Arcauz, completamente apartado de la dinámica del PP de Gipuzkoa en los últimos años, recibió también una oferta en firme para dar el salto a la formación de ultraderecha poco antes de ser rescatado por el propio Casado para estos comicios, una decisión unilateral de Génova y que no fue consultada a la dirección provincial, encabezada por el también portavoz en el Parlamento Vasco, Borja Sémper. Este viernes se ha conocido que una de las integrantes de su lista electoral, Silvia García Baglietto, fichaje personal de Arcauz, concurrirá a las municipales con Vox.

Fue el viernes 15 de marzo por la tarde cuando se conoció el regreso a la primera línea 'popular' de Arcauz, exconcejal en San Sebastián y exjuntero en Gipuzkoa y enrolado en el ala dura de la formación conservadora. La noticia fue publicada en 'El Mundo' a las 19.56 horas. Este periódico ha podido acceder a una conversación de Whatsapp de Arcauz de ese mismo día. A las 17.55 horas, el militante del PP manifestaba a su interlocutor un elocuente "cuenta con nosotros para lo que necesitéis". Antes también había indicado a su contacto en Vox que tenía "firmas en Zarautz" de personas dispuestas a enrolarse en el proyecto de Abascal. En otra conversación, tras recibir un documento interno de propaganda del partido de ultraderecha Arcauz respondió: "Está muy bien el tritico!!! [sic] Ya veo que el proyecto se pone en marcha!!! Me alegro muchísimo!! Tenéis todo mi apoyo!! Luego si puedo me acerco a daros un abrazo!!!".

En conversación con este periódico, Arcauz no ha negado sus contactos con Vox, a través de una "amiga" que coordina la implantación del partido de Abascal en Gipuzkoa, aunque sí rechaza que se haya planteado abandonar el PP. "Me ofrecieron irme a Vox y yo dije que no. Dije que no [...]. Ni me he querido marchar del PP ni he querido apoyar a Vox. Me ofrecieron incluso ir en listas y yo en ningún momento quise hacer nada al respecto", indica el candidato 'popular'.

Pero sí asume haber buscado cuadros para las candidaturas del partido de ultraderecha. "Lo único que dije es que apoyaría… bueno, que iba a mandar o poner en contacto a varias personas que iban a apoyar a Vox con personas de Vox", manifiesta Arcauz. "Una amiga mía aquí de Gipuzkoa era una de las personas que estaba organizando Vox en Gipuzkoa y me comentó a ver si podía echarle una mano con el tema de Vox. Yo le dije que no, que me iba a quedar en el PP, que yo no iba a marcharme del PP. Pero sí le dije que conocía varias personas que podían estar interesadas en afiliarse a Vox y que yo les iba a poner en contacto a esas personas con el partido, con Vox. Pero yo en ningún momento ni me iba a ir a Vox ni he apoyado públicamente a Vox ni he hecho ninguna declaración a favor de Vox", se explica.

¿Quiénes eran esas personas que dieron el salto a Vox? "Eran amigos míos y algún familiar que sí querían avalar a Vox", indica Arcauz, que niega haber debilitado la estructura de su partido. "Ninguna de esas personas era militante del PP. Son personas de mi entorno, amigos, conocidos. Son simpatizantes de Vox y no son afiiados del PP", señala.

Preguntado por la frase "tenéis todo mi apoyo", el candidato del PP por Gipuzkoa explica que se refería a las amenazas o situaciones de tensión que pudieran producirse durante un acto en un espacio público que Vox estaba organizando en Donostia. Por eso motivo, indica Arcauz, también le dijo a su interlocutor que, si tenía posibilidad, se acercaría al lugar del acto para dar un abrazo a los asistentes.

El Arcauz candidato del PP fichó como número cinco en su lista por Gipuzkoa a Silvia García Baglietto, empresaria y euskaldun, mencionada en los mensajes de Whastapp con su interlocutor en Vox. En las listas electorales publicadas ya de cara a las elecciones municipales y forales de mayo, García Baglietto aparece ocupando un puesto de relleno en la candidatura de Vox en Irún. El cabeza de lista elegido por Casado indica que esta mujer se "desafilió" del PP hace "dos años" y que concurría ahora como independiente, por lo que "no es posible obligarle a nada". Afirma, eso sí, sentirse traicionado: "Silvia es libre de hacer lo que quiera pero considero que me tenía que haber avisado. Me he enterado por la prensa".

Arcauz incide en su "lealtad" a Casado. "Yo apoyé a Pablo Casado y he sido siempre próximo a Casado. Desde que ganó el congreso yo estoy mucho más cerca del PP y más vinculado al PP. Quiero negar cualquier vinculación mía con Vox", indica. Sin embargo, sus coqueteos con el partido de Abascal se produjeron durante el mandato de Casado y sólo se cortaron cuando fue rescatado para las generales, en las que apenas tiene opciones de resultar elegido.

Una campaña por libre

Fuentes del PP han confirmado que Arcauz ha realizado una campaña electoral en Gipuzkoa completamente al margen de la dirección local del partido, liderada por un Sémper que ha sido la voz más crítica en las filas 'populares' contra Vox. Sémper es candidato a la Alcaldía de San Sebastián y Arcauz declaró a 'El Mundo' que no le gustaba la campaña. También dejó caer que, si Casado se lo pedía, podría llegar a optar a la presidencia territorial.

@Aglezterol gracias amigo por tu visita mi tierra Guipuzcoana.

La próxima vez vendrás con @pablocasado_ de Presidente del Gobierno y lo celebraremos juntos. pic.twitter.com/72IN9u66kC — Iñigo Arcauz (@iarcauz) 22 de abril de 2019

Uno de los actos de campaña de Arcauz lo hizo acompañado del alcalde de Boadilla del Monte Antonio González Terol, miembro de la dirección nacional del PP y del comité de campaña. Ambos se fotografiaron con un hostelero que fue detenido en 2012 por la Policía Nacional acusado de fraude a la Seguridad Social.