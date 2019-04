Una granadina denuncia ante la Junta Electoral que su voto por correo estaba manipulado a favor de Vox

Sorprendida y preocupada por la situación. Así se sintió una granadina cuando el pasado 24 de abril recibió su voto por correo para las elecciones generales del 28 de abril y descubrió que una de las papeletas estaba manipulada al aparecer seleccionados los nombres de dos de los candidatos de Vox al Senado. Los hechos ha decidido denunciarlos ante la Junta Electoral Provincial, situada en la Audiencia Provincial de Granada.

Alicia, la denunciante, que ha preferido ocultar su nombre real por miedo a represalias, residente temporalmente en Cuenca, donde recibió su voto, nunca mejor dicho, según la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. La mujer asegura que solicitó el voto por correo y que, como muchas personas durante la Semana Santa, cuando le llegó la documentación a su domicilio no se encontraba en casa por lo que tuvo que personarse en una oficina de Correos.

Fue en la sucursal cuando, al recibir los documentos del voto por correo, descubrió que la papeleta al Senado había sido manipulada. "El sobre marrón en el que va la documentación estaba perfectamente cerrado, sin señales de haber sido manipulado", relata en su escrito, pero dos de los candidatos al Senado por Vox sí venían seleccionados a bolígrafo. Junto a los nombres de José Gómez García y Paloma Gómez Enríquez, números 1 y 2 de la formación de extrema derecha por Granada a la Cámara Alta, aparecía una cruz como la que se debe dibujar para depositar el voto.

Ningún otro candidato, de ninguna otra formación, aparecería señalado. Es decir, según la denuncia de Alicia, si no se hubiese percatado de que los candidatos de Vox ya venían preseleccionados, la mujer podría haber ejercido su voto en favor de los políticos del partido que preside Santiago Abascal con haber votado en blanco. Es decir, con no haber señalado ningún candidato creyendo que no votaba por nadie, esta granadina habría emitido un voto manipulado. Habría sucedido igual si solo hubiese señalado a otro candidato de cualquier otro partido ya que las listas al Senado son candidaturas abiertas en las que se vota a la persona y no necesariamente al partido.

Reclamando explicaciones

Al darse cuenta de la situación, Alicia decidió pedir explicaciones, primero ante la funcionaria de Correos que le estaba atendiendo y después ante otras esferas. En la denuncia explica que "la trabajadora no me supo responder y estaba tan sorprendida como yo". Sin salir de la oficina, esta votante granadina llamó por teléfono a la Oficina del Censo Electoral para comunicar "la manipulación" e "intentar que me dieran una solución para ejercer mi derecho al voto".

Primera página de la denuncia presentada

Las explicaciones de la Oficina del Censo Electoral no convencieron a Alicia que señala que no le pudieron dar una respuesta sobre lo que había podido pasar. La única solución que le aportaban era que se personara en una oficina de Correos de Granada para ejercer en ella su voto con una papeleta nueva. Y ante la posibilidad de no tener tiempo para hacerlo, la mujer decidió votar únicamente al Congreso de los Diputados con las papeletas que le habían llegado junto con su documentación del voto por correo.

"Gravedad extrema"

Alicia ya sabe que no podrá votar al Senado en estas elecciones generales. Pese a ello, no ha dudado en presentar su denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Granada por lo que considera unos hechos de "gravedad extrema". Tras consultarlo con sus abogados, ha señalado en su denuncia que, con lo sucedido, se estarían vulnerando varios artículos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En concreto, los artículos 139.8 y 140.1.c por incumplir los trámites electorales o modificar el voto.

Por la infracción de cada uno de esos artículos, según el 153 de la misma ley, "la multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 euros si se realiza por particulares". En este caso, al no conocerse quién ha podido manipular la papeleta, las infracciones cometidas podrían quedar sin multa. La Junta Electoral tendrá ahora que decidir si investiga los hechos y llegado el caso, revisar las cámaras de seguridad que hay en las oficinas de Correos para determinar si hubo o no manipulación del voto y por parte de quién se produjo.

Un caso aislado y "muy difícil"

La denunciante confía en que su caso sirva para que, si otras personas han padecido lo mismo, se animen a denunciarlo ya que considera que lo ocurrido es "muy grave". Aunque no tiene más pruebas "que los hechos y la gente que estaba allí", Alicia ha decidido presentar la denuncia para que los hechos no se queden en nada y que se puedan evitar situaciones parecidas en el futuro.

Este medio se ha puesto en contacto con trabajadores de Correos para preguntarles por el proceso de recogida y entrega del voto por correo y conocer hasta qué punto se pueden producir hechos como los denunciados. Las fuentes consultadas indican que es muy difícil, casi imposible, que algo así pueda suceder. Según se explica, "los sobres para votar vienen directamente de la Junta Electoral y bien cerrados". Por lo que en caso de haber sido manipulado el voto, desde Correos sostienen que es prácticamente inviable que haya podido ser un funcionario de esta empresa.

En una primera versión de esta información se señalaba que el escrito de denuncia se había presentado ante la Audiencia de Granada, donde se encuentras situada físicamente la Junta Electoral Provincial de Granada. La denuncia, tal y como demuestra la imagen del escrito que publicamos en esta información y su correspondiente sello, se ha presentado este mismo viernes en la Junta Electoral Provincial.