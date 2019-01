Los diputados de En Marea rechazarán los Presupuestos de Pedro Sánchez si no sube la inversión en Galicia

Pedro Sánchez confía en salvar a mediados de febrero el debate de totalidad de los Presupuestos Generales de 2019. Una vez admitidas las cuentas a trámite, aseguran en el Gobierno, su aprobación estará encarrilada. Pero, de momento, los números no salen. El último aviso ha llegado este martes. Los diputados de En Marea han lanzado una dura advertencia a Sánchez: o se mejora la inversión prevista en Galicia o sus fundamentales cinco votos servirán para rechazar los Presupuestos.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa los diputados de la confluencia gallega formada por Podemos, IU y Anova e integrada en el grupo confederal. La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha asegurado ante los periodistas en el Congreso que si el Gobierno no se compromete a revisar la inversión prevista para Galicia, no podrán dar su apoyo a unos Presupuestos que recogen buena parte del acuerdo presupuestario firmado por Sánchez y Pablo Iglesias el pasado mes de octubre.

"Son muy malos Presupuestos para Galicia. Reduce un 20% la inversión y el fondo de compensación interterritorial. Es inasumible para los diputados de En Marea", ha apuntado Díaz. "Le decimos a Pedro Sánchez que así, no. Estamos muy lejos de darle el apoyo. Es clara nuestra voluntad de negociar. pero si no se negocia la posición de En Marea no es darle el sí a los Presupuestos", ha añadido.

Díaz, que ha formado parte de las negociaciones entre Unidos Podemos-En Comú-En Marea y el Gobierno, ha reprochado que la inversión prevista para Galicia en 2019 caiga un 19%. Es la tercera región española donde más caen los fondos destinados por el Ejecutivo, solo superada por La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta.