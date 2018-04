Podemos se inclina por apoyar la moción del PSOE contra Cifuentes sin entrar en el Gobierno de Madrid

La anunciada moción de censura del PSOE para echar a Cristina Cifuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la falta de explicaciones por su máster universitario fraudulento contará con el apoyo seguro de Podemos. El partido que dirige Ramón Espinar a nivel regional garantiza el voto favorable de sus 27 diputados a una Presidencia de Ángel Gabilondo que sea "de transición" pero que, a la vez, conlleve un acuerdo programático de mínimos. Podemos estaría dispuesto a apoyar la investidura del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid sin entrar en ese hipotético Ejecutivo regional que tendría una duración de apenas nueve meses.

Espinar ya aseguró el miércoles ante los medios de comunicación que los votos favorables de los diputados de Podemos están garantizados. Este jueves, a primera hora, el que será candidato del partido en las elecciones de mayo de 2019, Íñigo Errejón, ratificaba esta posición. "La presidenta Cifuentes perdió una oportunidad de explicar la verdad. No demostró ser merecedora de la confianza de los madrileños. La ciudadanía quiere que demos pasos y que seamos capaces de cooperar para la regeneración democrática", ha señalado en una entrevista en la cadena Ser desde Bolivia, donde ha viajado a una serie de actos académicos previstos desde hace varios meses, según confirman desde su entorno.

Errejón ha asegurado que ha hablado tanto con Ángel Gabilondo como con el secretario general del PSOE de Madrid, José María Franco. "Todavía no conocemos su propuesta", ha reconocido. Y ha añadido: "Compartimos posición. No se trata de conformar un gobierno. El gobierno del cambio llegará en las elecciones de 2019. Se trata de hacer un ejecutivo de higiene democrática que garantice que las próximas elecciones son limpias. Un Ejecutivo de transición, interino. No vamos a tener exigencias de sillones".

El dirigente de Podemos ha criticado a Ciudadanos, que ha rechazado apoyar la moción de censura contra Cifuentes, lo que la condenaría al fracaso. "Ciudadanos tiene que retratarse. Explicar por qué no coopera para que la mentira no quede impune. Si están por la regeneración y asegurar la confianza de las instituciones deberían ponerse del lado de la regeneración, no del de Cifuentes que se ha dedicado a insultar a partidos y medios de comunicación que solo le pedimos la verdad", ha asegurado.

Ruiz-Huerta ha sostenido una posición muy similar a la de Errejón y ha recordado que en la Asamblea Ciudadana del otoño de 2016 que eligió a la actual dirección regional se aprobó un documento político que impedía los gobiernos de coalición. "En Podemos tenemos que atender a los mandatos de la militancia. Los inscritos votaron una hoja política que dice que Podemos no debe entrar en Gobiernos con el PSOE", ha asegurado.

La portavoz de Podemos en la Asamblea ha dicho que sí se puede "llegar a acuerdos de investidura". Preguntada por la opción de entrar en este hipotético gobierno con el PSOE ha sido clara: "Mi opinión es que no".

Desde la dirección regional de Podemos son menos tajantes y quieren esperar a esas conversaciones que se tienen que celebrar con el PSOE. Fuentes de la dirección de Ramón Espinar han señalado a eldiario.es que "es una situación excepcional" y han recordado que "el PSOE cuenta con 27 votos para desalojar a Cifuentes en un contexto en que no va a dar tiempo a hacer un proyecto de gobierno". "Es una medida quirúrgica para extirpar a Cifuentes del Gobierno", han asegurado.

"Dicho eso", han apuntado, "tendremos que hablar con el PSOE porque hay que paralizar la Ley del Suelo, la privatización sanitaria y llevar adelante las medidas que hemos votado juntos en la Asamblea". "Aunque sea para perder, es bueno que Gabilondo haya presentado la moción", han concluido.

El propio Ángel Gabilondo ha descartado "un pacto de grandes programas ni de repartirnos puestos, como dicen algunos", en referencia a Ciudadanos. El partido que lidera Ignacio Aguado en Madrid acusó a PSOE y Podemos de presentar la moción para lograr "sillones". "No estamos en esa cosa ni ellos tampoco", ha apuntado Gabilondo esta misma mañana. "Las declaraciones de Errejón y Espinar no van en esa dirección. Otra cosa es que cuando llegue a las lecciones se haga el gobierno que se tenga que hacer a quien le corresponde en función de la voluntad de los ciudadanos", ha concluido.