Última hora sobre la actualidad política, en directo

07:42 h

Cuatro exministros de Justicia han urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a renovar el Tribunal Constitucional nombrando a dos magistrados porque los vocales “tienen que cumplir con las leyes” y con la Constitución. Francisco Caamaño, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han hecho estas declaraciones este jueves, la víspera de que los bloques conservador y progresista abran las negociaciones con la primera reunión para desbloquear los nombramientos, cuatro días después de vencer el plazo legal.

“Me guste o no me guste la ley, creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que cumplirla”, ha dicho Gallardón en las XII Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores de España. Para Gallardón, aunque para los vocales pueda sentirse como “una agresión” el que solamente se les haya devuelto una parte de sus facultades con los nombramientos del Constitucional pero no del Supremo, “si la ley es la ley” el CGPJ “debe de elegir a los dos magistrados del Constitucional para que el Gobierno haga lo mismo”.

Además, Gallardón ha dicho suscribir el discurso del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien urgió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que renueven el Consejo “en las próximas semanas” o le devuelvan sus competencias, para evitar la adopción de “otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”, como su posible dimisión. Pero, al contrario que Lesmes, ha dicho que es “optimista” y que en un “plazo razonablemente leve y mucho antes de que termine esta legislatura habrá acuerdo y se renovará el CGPJ” porque “eso es lo que necesita España”.

Su antecesor en el Ministerio, Caamaño, ha dicho que “lo que hay que hacer ahora es cumplir las normas y cumplir con la Constitución” y eso pasa por “hacer un ejercicio con responsabilidad cívica” de manera que el Poder Judicial nombre a los dos miembros del Constitucional.

Por su parte, Juan Carlos Campo, que fue ministro con Pedro Sánchez, ha señalado que hay que tener “cuidado con tambalear los cimientos judiciales porque la casa se nos cae” y, por tanto, “lo primero que tenemos que hacer es cumplir las leyes”. “No podemos declararnos en rebeldía”, ha agregado Campo, que tras su paso por el Ministerio retornó a la Audiencia Nacional.