El Defensor del Pueblo Andaluz alerta de la "insoportable" situación de desigualdad social

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha mostrado este martes muy procupado por "el otro legado" de la crisis económica: "la tremenda brecha de desigualdad que está produciendo". Crisis y pobreza, pobreza y desigualdad, una "relación inherente". Jesús Maeztu se ha preguntado si los efectos de la crisis y los recortes han venido para quedarse. "No somos conscientes de la desigualdad que se está creando; la brecha económica se ha convertido en una insoportable desigualdad social", ha alertado el Defensor acerca de que "la sociedad española está fragmentada", con connotaciones "mucho más graves" que hace unos años, cuando "las clases estaban definidas y la desigualdad no aumentaba". A futuro, Maeztu ha advertido de que puede estar resquebrajando definitivamente la cohesión social. "Me asusta que esta regresión de los derechos haya venido para quedarse", ha lamentado.

Maeztu ha presentado en el Parlamento de Andalucía su Informe Anual 2016, que recoge que la ciudadanía ha presentado un 15% más de quejas y consultas respecto al año anterior para la defensa de sus derechos, con un balance total de 21.446 actuaciones. Se trata de 10.128 quejas gestionadas (de parte, de oficio, mediaciones), 10.811 consultas y 507 actuaciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc). Comparativamente con respecto al ejercicio 2015, la actividad global ha supuesto un ligero ascenso del total de las quejas y consultas tramitadas. Así la gestión de quejas tramitadas se ha incrementado en un 11,5% y las consultas un 15,7%.

Los asuntos por los que ha consultado en mayor medida los andaluces se repiten en las primeras posiciones: personal de sector público (1.272), vivienda (1.061), educación (968), menores (878). En los hombres temas relacionados con prisiones, tráfico y transportes y urbanismo son los que más se separan de las mujeres. Éstas se distinguen más de los hombres en igualdad, dependencia, educación o servicios sociales, apunta el informe.

"No hay calidad del trabajo porque hay gente que trabaja por 324 euros", ha denunciado. "La evolución de la economía tiene un veneno dentro que se llama desigualdad que va unida a la pobreza", ha insistido. "Tenemos que atajar la plaga de la desigualdad". "Cojamos el índice que cojamos, observamos desigualdad", ha dicho Maeztu, insitiendo en que "los pobres son más pobres" y alertando de que probablemente asistamos a "la era de mayor desigualdad de nuestra historia". De hecho, la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ha seguido caracterizada por las materias que afectan directamente al Estado del Bienestar, que han copado el 59% del total de las actuaciones, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y territorio -"políticas territoriales"- y, en un tercer lugar, las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.

¿Soluciones? "Estaría bien decir que se ha mejorado aquí y aquí. En cada tema podemos hacer hincapié en alguna cuestión. El año que viene seguiremos con muchos problemas en muchos asuntos. El día que no se repita no hará falta el Defensor. Ojalá. El mejor Defensor, el que no existe".

El informe recoge como cuestiones relevantes la crisis de los refugiados donde el Defensor ha considerado que su actuación ha sido "constante y permanente", el salario social que requiere "una reforma urgente e inaplazable, el acoso escolar como "una realidad que no debe ser silenciada" y el impuesto de sucesiones y donaciones, abogando "adoptar medidas para acompasar la actuación tributaria a la realidad actual del mercado inmobiliario".