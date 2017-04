Piden incluir Toledo en Ciudades Patrimonio "amenazadas" por el "maltrato" al Tajo

Las directrices por las cuales se rige la UNESCO para declarar a una ciudad como Patrimonio de la Humanidad incluyen que todo el inventario cultural sea "inseparable" de su medio natural. Es el argumento con el que la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha decidido remitir a este organismo internacional una carta de petición para que esta ciudad, que precisamente este año celebra el XXX Aniversario de su declaración como tal, se incluya en la lista de Ciudades Patrimonio "amenazadas" debido al "maltrato" del río Tajo. Así lo ha adelantado este colectivo, que tiene pensado remitir el documento el próximo mes de junio, para que mientras tanto esté abierto a la adhesión de expertos, instituciones y autoridades.

El presidente de la Plataforma, Alejandro Cano, ha explicado que estas tres décadas de Toledo como Ciudad Patrimonio han tenido "luces y sombras", destacando como elemento negativo el hecho de que no solo no haya servido para mejorar el estado de un río que es el "eje vertebrador" de la ciudad, sino que además cada vez está sometido a un mayor "maltrato".

Dicho esto, ha pasado a detallar los motivos incluidos en los anexos del documento que se remitirá a la UNESCO, en los que se precisa como argumento principal la directriz internacional que estipula que el modelo ambiental y el patrimonio cultural deben ser una "dualidad inseparable". Ha añadido ejemplos concretos como el hecho de que no se tomaran medidas para la falla geológica hallada en las escaleras mecánicas del Miradero o que no se protejan por ley los registros epigráficos y marcas de agua de los niveles del río.

También se han incorporado al documento reseñas históricas, referencias literarias, importancia arquitectónica y numerosas alusiones al río, junto con testimonios y estudios que constatan la "salud agónica" de un medio natural que se ha convertido en "vertedero de Madrid", con su peor reflejo bajo el toledano Puente de San Martín, donde se concentran las espumas. Y a este respecto, la Plataforma también ha incluido tanto el informe europeo derivado de la visita de los europarlamentarios al Tajo a su paso por Talavera, como la queja ciudadana que concluyó con la Defensora del Pueblo dando la razón a los ribereños del Tajo en cuanto a la vulneración de la Directiva Marco de Agua (DMA).

Son los antecedentes, ha resaltado Alejandro Cano, que llevan a este colectivo a pedir a la UNESCO que abra un proceso extraordinario de inspección y seguimiento para valorar los impactos al patrimonio natural y la inclusión de Toledo en la lista de Ciudades Patrimonio amenazadas, de forma que se inste al Gobierno central a mejorar su protección.

Una petición que puede "levantar ampollas"

Ha admitido que pese a que esta petición puede "levantar ampollas", no se trata de "tirar piedras a nuestro tejado" ni conllevaría peligro para esta figura, sino al contrario: "al estar en la lista se arbitrarían mecanismos para mejorar su protección, no sería la antesala de su expulsión, sino la garantía de que no haya más deterioro ambiental". Este argumento lo ha reforzado el vicepresidente de la Plataforma, Jaime Monter, al aportar documentación sobre las directrices de la UNESCO que vinculan el patrimonio cultural y social con el entorno natural.

En total, se trata de un centenar de páginas, entre la carta y los anexos, que ahora cuentan con un plazo de un mes y medio para que diferentes instituciones y autoridades puedan adherirse y realizar aportaciones. De momento, ya se han dirigido al Grupo de Investigación sobre el río Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). "Queremos que cuente con un amplio reconocimiento y respaldo, porque el hecho de que Toledo sea Patrimonio tiene que provocar que se evite su expolio y deterioro del medio natural".

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha anunciado asimismo su intención de iniciar el próximo 19 de mayo una serie de concentraciones mensuales en el Mirador de la Cava. Se realizarán el día 19 de cada mes, debido a que en este día del próximo mes de junio se cumplen 45 años desde la prohibición del baño en el río, "que sigue vigente y sin señalizar". Con ello quieren dar visibilidad a su indignación por los trasvases de los embalses de cabecera y el "maltrato que sufren todos los ribereños por intereses económicos que además arrojan continuas pérdidas".

Y por último, este colectivo también va a llevar a cabo una ruta guiada por la ribera del Tajo desde la presa de Safont hasta el Puente de Alcántara para que los visitantes puedan interpretar "cómo es y cómo ha sido" el río, aportando "más visión y conocimiento, como ocurre con cualquier otro rincón patrimonial de Toledo". La Plataforma ha mostrado su preocupación por que el turismo desconozca el estado del medio natural de Toledo y ha concluido con la necesidad de que se aporte luz sobre este tema.